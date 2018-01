Stiri pe aceeasi tema

- Handbal Club Zalau incepe seria jocurile oficiale pe teren propriu impotriva celei mai bune formatii din Liga Natioanala. Jucatoarele lui Tadici se vor duela miercuri dupa-amiaza cu CSM Bucuresti, castigatoarea Ligii Campionilor din urma cu doua sezoane si campioana Romaniei din ultimii trei ani. Meci…

- Iuliana Doroftei, castigatoarea celui de-al treilea sezon de la "Bravo, ai stil!", are planuri mari pentru 2018, asa ca l-a inceput in forta. Unul dintre lucrurile importante pe care vrea sa le aiba la capitolul "Am bifat aceasta reusita" l-a impartasit fanilor, care i-au scris imediat.

- Vitezomanul, originar din București, a fost inregistrat de aparatul radar in localitatea Sacadat. „Conducatorul auto, care a depasit limita legala de viteza cu peste 50 km/h, a fost sanctionat contraventional cu 9 – 20 puncte amenda si cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- La nici macar o saptamana dupa ce a fost desemnata castigatoarea celui de-al treilea sezon de la "Bravo, ai stil!", Iuliana Doroftei a mers sa-si faca o interventie estetica. Frumoasa bruneta s-a lasat pe mainile unui medic specialist, care i-a facut o terapie la fata, care e in voga in randul vedetelor…

- CFR Calatori a anuntat ca pe durata sarbatorilor de iarna suplimenteaza numarul trenurilor si personalul de la casele de bilete din garile mari pentru fluidizarea traficului. De asemenea, pentru evitarea supraaglomerarii vagoanelor, vanzarea biletelor fara loc va fi limitata. Pana in 3 ianuarie,…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat vineri ca are indoieli ca reactia ambasadelor are loc in cunostinta de cauza, dupa ce reprezentantii ai sapte state la Bucuresti au trimis un comunicat comun prin care isi exprima ingrijorarile fata de modificarile la legile justitiei.

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Tot in acesta perioada, organizatia a distribuit ajutoare sociale constand in bunuri la familii, la centre de copii, precum si la cantine. „Incheiem astfel un an plin de realizari, cea mai mare bucurie fiind desemnarea la Bucuresti a Voluntarului Anului in persoana dr. Samuel Dragos, fapt care releva…

- CASTIGATOARE BRAVO AI STIL 2017: Iuliana Doroftei, castigatoarea ”Bravo, ai stil”, a ales sa pastreze misterul in ceea ce priveste viata ei amoroasa, insa imaginile spun mai multe decat orice cuvinte. Tanara nu si-a ascuns insa partenerul de vacante.

- Iuliana este caștigatoarea Bravo, ai stil!, in sezonul trei. Tanara a fost desemnata „Cea mai stilata femeie din Romania”, duminica seara la Kanal D. Iuliana a primit titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania” și a caștigat suma de 100.000 de lei. „Nu am cuvinte sa va mulțumesc”, a spus emoționata…

- Suporterii echipei ASU Politehnica s-au adunat din nou, sambata seara, in locul de unde a pornit Revoluția anticomunista. La ora 17, ei au pornit in marș pe traseul Piața Maria – Catedrala – Memorialul Revoluției – Cimitirul Eroilor. Așa cum se intampla in fiecare an, suporterii le transmit timișorenilor…

- Gigi Becali a anunțat in aceasta seara ca s-a ințeles cu Valeriu Iftime pentru transferul lui Olimpiu Moruțan, unul dintre cei mai promițatori fotbaliști din Liga 1. Noua mișcare importanta a roș-albaștrilor a starnit invidia tehnicianului Vasile Miriuța, aflat in studio-ul unei emisiuni de sport.…

- Echipa de volei feminin CSM Bucuresti a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia rusa Uralocika Ekaterinburg, cu scorul de 3-0, in prima mansa din faza 16-imilor Cupei CEV. Scorul pe seturi a fost 19-25, 21-25, 21-25, dupa 68 minute de joc.Partida retur va avea loc in Rusia, in 10…

- Halep este singura jucatoare romana nominalizata in acest sondaj. Fanii isi pot alege jucatoarea preferata pana joi, pe site-ul WTA, iar castigatoarea va fi anuntata vineri. De la prima editie a acestui sondaj, in 2011, poloneza Agnieszka Radwanska a fost desemnata in fiecare an jucatoarea de tenis…

- Simona Halep, liderul tenisului feminin mondial, a fost nominalizata alaturi de alte 25 de jucatoare in ancheta pentru premiul WTA de Favorita a Fanilor, anunța site-ul WTA, citat de Agerpres. Poloneza Agnieszka Radwanska a caștigat distincția in ultimii șase ani, incepand din 2011. „Imi iubesc cu adevarat…

- Nationala va participa la Bucuresti la turneul internațional „Balkanic Next Star,” in perioada 19-21 decembrie, reunirea lotului fiind programata in 15 decembrie. Si-au mai anuntat participarea Bulgaria, Serbia si Ungaria. Anisia Croitoru este nascuta in anul 2003. Adauga Comentarii Adauga…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a declarat ca statul sau ii este recunoscator presedintelui SUA pentru decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se arata intr-un comunicat al Ambasadei statului Israel la Bucuresti.

- Potrivit unui comunicat al UNTOLD, desi numarul stabilit initial era de 5.000 de abonamente la un pret promotional, datorita interesului foarte mare din partea fanilor, reprezentanții UNTOLD au hotarat sa suplimenteze numarul acestora. „Dorința organizatorilor a fost de a acorda posibilitatea…

- Videoclipul a fost postat de Alexandru Sandulescu in urma cu doua zile si a fost vazut pana acum de aproape 2 milioane de ori. „Iata cum un om simplu, insarcinat cu paza unei scoli din Bucuresti, intampina elevii in fiecare dimineata. A reusit sa insenineze ziua fiecarui elev, chiar daca afara ploua…

- Desfașurat la Targu Mureș sub egida Ministerului Educației Naționale, concursul inclus in Calendarul Activitaților Educative Naționale se adreseaza formațiilor de dansuri din palatele și cluburilor copiilor din țara și strainatate. Ediția de anul acesta a reunit cateva sute de elevi din toata țara.…

- Sezonul intern este departe de a fi unul bun pentru Timișoara Saracens. Echipa a pierdut și a doua partida din Cupa Romaniei. Invinsa in prima de Baia Mare pe teren propriu, Timișoara a fost invinsa și in disputa cu CSM București. Echipa oaspete a ramas fara doua eseuri, anulate pe final…

- Dupa Caragiale, trebuie sa ne „indulcim” un pic. Si, ca atare, la FITCA 23 a fost programata o piesa cu ciocolata. Daca luni, 13 noiembrie, pe scena Salii Mari a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad au urcat actorii Teatrului Metropolis din Bucuresti cu a lor „O scrisoare pierduta” nerecomandata…

- Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara, in primele 10 luni ale acestui an au fost inregistrați 1.368.252 pasageri, cu 49% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut, cand prin aeroport au tranzitat 920.862 pasageri. De asemenea, ianuarie-octombrie 2017,…

- LIVE BLOG Romania – Olanda, meci amical (14 noiembrie, ora 21:00, Arena Naționala). Ultima intalnire cu tricolorii. Marți, 14 noiembrie, tricolorii vor disputa un meci amical pe Arena Naționala din București impotriva reprezentativei Olandei. Partida va incepe la ora 21:00. Biletele sunt disponibile…

- Blonda Maria Constantin iși urmeaza planurile așa cum vrea ea, fara sa-i mai pese de cel care i-a fost partener de viața, Marcel Toader. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a trecut printr-un imens scandal de divorț cu omul de afaceri Marcel Toader , scandal care pare ca nu se mai sfarșește.…

- Medicul Razvan Constantinescu a starnit un val de revolta pe rețeaua de socializare dupa ce i-a numit „idioți” și „boi” pe protestatarii care au ieșit in strada duminica . Medicul a postat zilele trecute, inaintea protestului, un mesaj in care ii ataca in termeni extrem de duri pe protestatari: „Anunt…

- ”Dar foarte bine, ii doresc succes (cu referendumul - n. red.). Daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o sa o facem. Cand o sa interzica legiferarea in Parlament, o sa ne predam”, a reactionat Liviu Dragnea, citat de News.ro. In ceea ce priveste afirmatiile presedintelui Iohannis…

- Printre invitați se regasesc prof. univ. dr. Ionuț Butoi, prof. univ. dr. Zoltan Rostas (ambii din cadrul Universitații din București) și prof. univ. dr. Dragoș Sdrobiș (New Europe College). Alaturi de cei trei profesori bucureșteni, la colocviu vor lua parte, printre alții, și cercetatorii…

- BUCURESTI. Conform ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei. Vestea proasta pentru soferi este ca, de la aceeasi data, creste si cuantumul amenzilor de circulatie, cu acelasi procent. Potrivit articolului…

- Vom fi prezenți la Afumați și va vom oferi meciul in format live-text, pe siteul nostru, www.aradon.ro, alaturi de tot ceea ce este interesant acolo. Comisia Centrala de Arbitri l-a delegat sa imparta dreptatea pe Catalin Busi (Ramnicu Valcea), el urmand sa fie ajutat de asistenții Gabriel…

- In sezonul trecut, Tarom a luat decizia de a renunța la aceasta cursa, insa, in urma negocierilor purtate cu reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara, a decis sa revina asupra deciziei. Noua cursa va fi operata incepand cu data de 29.10.2017. Astfel, zborul va decola din…

- Alex Velea si Connect-R sunt doi dintre cei mai indragiti artisti de la noi din tara. Acestia sunt foarte buni prieteni, iar cea mai recenta poza publicata de Velea nu face decat sa ne aminteasca acest lucru.

- Peste 230.000 de persoane și-au gasit un loc de munca in primele noua luni ale acestui an in Romania, iar 15.000 sunt din Timiș. Județul, alaturi de București au atras cei mai mulți noi angajați, aratand ca in aceste zone sunt cele mai importante economii din țara. Daca in București au fost…

- Smiley, in pantaloni scurți pe strada. Artistul a postat pe contul de socializare o imagine in care apare imbracat mai mult de vara, decat de toamna. Artistul a scris și un mesaj in dreptul fotografiei, care a starnit reacții neașteptate din partea fanilor virtuali. „Forțez vara”, a scris juratul de…

- CFR reface studiul de fezabilitate pentru linia de viteza Cluj - Episcopia Bihor Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a semnat un contract pentru reactualizarea studiului de fezabilitate in vederea electrificarii și dublarii liniei Cluj - Episcopia Bihor care asigura o noua ieșire la granița cu Ungaria.…

- In schimb, cele mai multe tranzactii au fost inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, iar un total arata ca in toata tara, s-au vandut in primele trei trimestre ale anului 451.072 de proprietati imobiliare. „Doar in luna septembrie 2017, numarul imobilelor care…

- Ce face Ilinca Vandici inainte de nunta. Vedeta le-a aratat fanilor cum iși ocupa timpul și cum se pregatește pentru marele eveniment. Cu doar doua zile inainte de a se casatori religios si de a-si boteza copilul, Ilinca Vandici a dat o fuga la salon si a facut anuntul pe Facebook. Fanii au felicitat-o…

- Dan Nicolau, trompetistul trupei Vunk, a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Procurorii DIICOT au efectuat joi 29 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, la persoane banuite…

- Comentarii acide la adresa liderului sindical Nelu Roșca dupa ce un coleg al sau a postat pe Facebook doua filmulețe, de la protestul din București al sindicatelor, cu titlul ”Liderul sindical care a facut sa se cutremure Piața Victoriei”, iar un altul l-a catalogat pe vicepreședintele FNME…