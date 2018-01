Iulian Trandafir, CEO-ul Farmexpert: Comparativ cu anii trecuti, anul 2017 a fost ceva mai prost

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Chiar daca la nivel politic relatiile dintre cele doua state sunt destul de reci, Republica Moldova este tot mai aproape de Romania din punct de vedere energetic. Desi la nivel institutional inca se face destul de putin si pe acest palier, firmele mari romanesti sunt din ce in ce mai active peste Prut,…

- Walgreens Boots Alliance, gigantul care detine Farmexpert, al doilea distribuitor de medicamente din Romania dupa cifra de afaceri, a mai facut un pas pe piata locala si a adus divizia de logistica Alloga, parte a grupului care activeaza deja la nivel european. Serviciile de logistica sunt operate…

- Polițiștii din Romania au intervenit, ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor și au fost constatate peste 700 de infracțiuni. La ...

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional vor beneficia, de la finalul acestui an, de imbracaminte de lucru fabricata din bumbac organic, certificat Fairtrade. Aceasta este o premiera pentru piata locala si face parte din strategia ampla de employer branding a companiei,…

- Compania nu a decis deocamdata ce va face cu salariile angajatilor in asteptarea definitivarii cadrului legislativ. Compania germana, care are aproape 600 de oameni in Romania, are in plan sa recruteze inca 100 de persoane in 2018.

- Numarul deceselor cauzate de infarct in Romania este mult peste media europeana. Concluzia se desprinde din cel mai recent raport facut de OECD in colaborare cu Observatorul European al Sistemelor si Politicilor Europene de Sanatate.

- Una din carentele majore ale administratiei romanesti si a conducatorilor alesi in fruntea administratiei este dorinta excesiva de centralizare a puterii si a deciziei, aceasta tendita se rasfrange atat asupra administratiei centrale cat si asupra administratiei locale. Daca la nivel central…

- Camera Deputatilor a adoptat in urma cu cateva zile proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel de sarbatoare nationala a zilei de 18 decembrie,…

- Norvegia a reusit a doua victorie de la Campionatul Mondial de handbal feminin, dupa ce a trecut, scor 36-21, de Argentina. Franta si Spania au castigat disputele cu Angola, respectiv Paraguay, in grupa din care face parte si Romania.

- Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR/Organismul National de Acreditare, reprezinta organizatia cu cea mai puternica structura de asigurare a calitattii vietii in Romania, prin acreditarea a peste 400.000 de companii private, ce functioneaza in coordonarea Ministerului Economiei, desfasurand…

- Modificarile fiscale semnificative introduse de la 1 ianuarie 2018 ar putea creste incertitudinea mediului de afaceri cu un impact negativ asupra dinamicii investitiilor si a locurilor de munca nou create, pe termen scurt, arata Raportul privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe anii…

- Carla’s Dreams este unul dintre cei mai iubiti si apreciati artisti, atat in tarile straine, cat si in Romania. Artistul a reusit intr-o perioada destul de scurta sa ajunga la inimile oamenilor, prin piesale sale, care au un real succes, dar prin felul sau de a fi.

- Vienna Insurance Group a inregistrat, in primele trei trimestre din acest an, prime brute subscrise in valoare de 373,4 milioane de euro in Romania, in scadere cu 4,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, profitul inainte de impozitare a crescut, in aceeasi perioada, cu aproape…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a discutat miercuri cu directorul politic din Ministerul Apararii al Marii Britanii, Nick Gurr, despre Brexit, dar si despre subiecte aflate pe agenda de securitate comuna la nivel NATO si UE. Potrivit…

- Anul viitor se sarbatoreste centenarul Unirii Bucovinei cu Romania, dar multa vreme data de 28 noiembrie a fost una ca oricare alta. Din 2015, situatia s-a schimbat, iar 28 noiembrie a fost declarata Ziua Bucovinei. Initiatorul legii prin care se recunoaste oficial data la care acum 99 de ani la ...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit luni pe viceprim-ministrul si ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia, Karl Erjavec. Potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres discutiile dintre cei doi oficiali au evidentiat interesul reciproc pentru intensificarea dialogului…

- Gabriela Dobrota, prim-vicepreședinte al Filialei PMP Mehedinți a fost numita, incepand de astazi, vicepreședinte al PMP Romania și coordonator al filialelor PMP din Oltenia! Iata, așadar ca ceea ce parea a fi doar o presupunere, se confirma; vocea liderilor PMP Mehedinți, precum și activitatea Filialei,…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut in primele zece luni din acest an cu 10,7%, comparativ cu perioada similara a anului precedent, la 4.895 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 4.895 de societati noi aveau un capital…

- Raportul periodic publicat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania arata ca pana in prezent au fost confirmate 46 de cazuri noi de rujeola, in sapte judete. Astfel, ...

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Liderul Sindicatului Liber din Invațamant (SLI) Vrancea, profesorul Constantin Ionescu, a fost ales vicepreședinte al FSLI. Alegerea invațatorului Ionescu a avut loc la Iași, unde s-a desfașurat Conferința Naționala a FSLI Romania, prilej cu care s-a ales și un nou Birou Operativ. De remarcat este faptul…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi afirma ca pierderea relocarii Agenției Europene pentru Medicamente in Romania este urmare a unui lobby prost și a unui dosar superficial intocmit. * UPDATE Orașul Amsterdam va gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului "Pierderea…

- Se estimeaza ca dintre cele 700.000 de decese anuale la nivel global, datorate strict rezistenței antimicrobiene, 25.000 au loc in Europa, cu un cost de 1,5 mld euro pe an. Rata mortalitații datorata RAM poate fi semnificativ ameliorata, insa necesita atenție și coerența decizionala„arata Senatorul…

- Kelemen a declarat, joi, corespondentului Mediafax, ca mesajul transmis este ”prost”. ”Decizia este una gresita, dar este dreptul lor, eu nu am facut in niciun caz ceea ce se spune in plangere. Lucrul cel mai important este ca mesajul transmis este prost, spune ca daca ai intrat in acest…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal, Cosmin Contra, a declarat, marți seara, intr-o conferința de presa, ca infrangerea in amicalul cu Olanda este "un duș rece binevenit", insa a menționat ca Romania nu a jucat atat de prost incat sa piarda cu 0-3. "A fost o prima repriza…

- Romania se apropie de centenarul celui mai important an al istoriei ei: 1918. Demn de remarcat ca s-a inteles acest fapt de la nivel inalt si pina la cel judetean si ramine de vazut cum va fi el „implementat“ la nivel local si cum autoritatile locale vor raspunde directivelor judetene. Speram ca electoralul…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna octombrie la 2,63%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 3,47% in octombrie fata de septembrie, potrivit datelor publicate vineri de…

- Evenimentul evidentiaza performanta in business si reuneste leaderii si profesionistii care au impus ritmul si tendintele din domeniul afacerilor. Conferinta se desfasoara in perioada 20 - 24 noiembrie in Bucuresti, la Arcub. Participantii vor avea ocazia sa interactioneze si sa discute oportunitati…

- Conform evidențelor Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” – SA, in ultimii ani in Romania au avut loc numeroase accidente la trecerile la nivel cu calea ferata, accidente petrecute in zona acestor puncte negre de trafic. In prezent, trecerile la nivel cu calea ferata constituie un pericol constant,…

- Online sau offline? Care e destinatia actuala cand vine vorba de achizitii in general? Intr-adevar, o tema veche, doar tendintele din ultimii ani in ceea ce priveste mediul predominant in care se decid tranzactiile la noi sunt intr-o dinamica perpetua. Estimarile specialistilor privind comertul online…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o creștere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca ușor, la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Comparativ cu precedentele prognoze din…

- MEN menționeaza ca peste jumatate (56%) dintre elevii din Romania invața in școli supraaglomerate sau subutilizate. 22% dintre elevi invața in școli supraaglomerate, școli cu o capacitate insuficienta in raport cu numarul elevilor inscriși. Pe de alta parte, 34% dintre elevi (aproximativ unul din…

- Probleme la nivel mondial pentru utilizatorii aplicației Whatsapp. Potrivit downdetector.com, a fost publicata o harta cu zonele afectate, din care se vede ca exista dificultați tehnice pentru utilizatorii din Marea Britanie, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Spania, România, Finlanda,…

- Rata șomajului in Uniunea Europeana a ramas stabila la 7,5% in septembrie, comparativ cu luna precedenta, și in scadere fața de 8,4% in perioada similara din 2016, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres. Acesta este cel mai redus nivel incepand din…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a discutat luni, 30 octombrie, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru economie și societate digitala, Mariya Gabriel, despre disponibilitatea Romaniei de a contribui activ la demersurile de consolidare a pieței unice digitale, inclusiv din perspectiva rolului…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu comisarul european pentru economie și societate digitala, Mariya Gabriel, context in care oficialul roman a afirmat posibilitatea oferirii de catre Romania de expertiza in materie de securitate cibernetica la nivel…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Hotelurile Clujului, absente in spatiul virtual 32% dintre business-urile din domeniul hotelier din Cluj-Napoca nu au site pe internet, iar 41 dintre cele care il detin nu l-au optimizat pentru device-ul mobil. Un studiu pe 149 de unitați de cazare efectuat în perioada 15-20 octombrie de…

- Participanții din Romania au fost din județele Arad și Constanța. Colegiul Național „Vasile Goldiș” a fost reprezentat de eleva Olivia Mariș din clasa a XII-a care ne-a impartașit cateva impresii: „Au fost noua zile pline, timp in care am stat impreuna cu tineri din Italia, Spania, Serbia și Romania…

- Consacrata actrița Stela Popescu, una dintre cele mai îndragite artiste din România, susține ca nu îl apreciaza pe Mihai Bendeac.Cu toate ca este unul dintre cei mai populari actori români la ora, Stela Popescu spune ca, în ciuda faptului ca îl…

- Peste 125.000 de firme isi au sediul social in Capitala, ceea ce reprezinta 23,4% din totalul firmelor active din Romania, potrivit datelor colectate de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). „Cu o rata a somajului de doar 1,6% fata…

- Romania este clar țara lui „Ba, ești prost?" și „Ba, ești nebun?". Sunt singurele reacții posibile la faptul ca unul ca Portocala este procuror, iar una ca Andreea Cosma deputat. Ba, ești prost? Cum sa fie unul ca Mirce...

- Autoritatile au construit o statie ultramoderna de epurare a apei in orasul Flamanzi, dar n-au reabilitat si conducta care o alimenteaza. In aceste conditii investitia de cateva milioane de euro este nefunctionala de un an, iar oamenii primesc apa cu portia.

- Platile in numerar la livrare au avut anul acesta o pondere de 70% in totalul expeditiilor DPD Romania catre clientii magazinelor online. Prin comparatie, anii trecuti aportul rambursului cash la livrare pe volumele e-commerce era de 90% si este asteptat ca ponderea sa scada in continuare. …

- E oficial! Urmeza o vizita la nivel inalt in tara noastra. S-a conformat faptul ca Patriarhul Kiril al Rusiei vine in Romania. Acesta se va afla in București pe 27 și 28 octombrie. Invitația a fost facuta in contextul Anului comemorativ al aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului, dar și cu…

- Carla’s Dreams scot HIT dupa HIT. Nici nu s-au liniștit apele cu piesa „Pana La Sange”, care a rasunat la radio și pe posturile TV timp de 5 luni și care a strans peste 16 milioane de vizualizari pe YouTube, ca baieții de la Carla’s Dreams și-au fermecat fanii cu o noua piesa incendiara. „Beretta” …

- Vanzarile Mazda in Romania, in perioada ianuarie-septembrie 2017 au crescut cu 17% in comparatie cu vanzarile din aceeasi perioada a anului trecut. Mazda a vandut pana acum un total de 1,434 unitati, in crestere comparativ cu 1,221 unitati vandute anul trecut in acelasi interval. …