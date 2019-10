Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa României s-a clasat pe locul 1 la Campionatul European de Securitate Cibernetica (ECSC) 2019, podiumul fiind completat de Italia (locul II) si Austria (locul III). Cea de-a sasea editie ECSC, organizata în premiera de tara noastra, a reunit echipe din 20 de state, formate…

- WEF: Romania a urcat o poziție, pe locul 51, in topul celor mai competitive 141 state ale lumii. La varful clasamentului, Singapore devanseaza SUA Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie fața de 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului…

- Dezvoltarea protecționismului in China și Statele Unite, Brexitul, contractarea comerțului mondial... in ciuda tuturor problemelor vizibile la orizont, economia olandeza ramane puternica. O putere maritima și economica dominanta la nivel global in secolul al XVII-lea, Olanda a ramas un actor important…

- Cupa Mondiala de rugby a inceput, vineri, in Japonia, iar in primul meci selectionata nipona a invins Rusia, scor 30-10, potrivit news.ro.In al doilea meci al grupei, Rusia va evolua cu Samoa, marti, iar Japonia va juca, sambata, la 28 septembrie, contra Irlandei. Sambata, la Cupa Mondiala,…

- Raportul elaborat de WEF, care are sediul la Geneva, include 140 de economii si tine cont de factori precum contributia sectorului turistic la dezvoltarea sustenabila si la competitivitatea tarii."Spania este economia cea mai competitiva din lume in ceea ce priveste turismul. Este a doua…

- Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, a fost atacat dur de presa din Iran dupa ce saptamana trecuta i-a oferit sprijin lui Saeid Mollaei in conflictul cu propria țara. ”Presa guvernamentala din Republica Islamica Iran l-a numit pe președintele Federației Internaționale de Judo…

- O tanara sportiva din Ploiești, Alexia Apostolescu, a realizat un rezultat foarte bun la Donaueschinghen – Germania, obținand un loc 5 la categoria Under 25, cu calul Avec Courage D’Amour! La Donaueschingen, in perioada 15-18 august, a avut loc un important eveniment hipic de sarituri peste obstacole,…

- Studenții romani din Germania, Austria sau Elveția pot accesa o bursa de studiu privata in valoare totala de 6.500 euro (650 euro/luna, timp de 10 luni) oferita de un hipermarket bine cunoscut.