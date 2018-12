Stiri pe aceeasi tema

- Decizia lui Iulian Pitea de a fi de partea lui Beatrice Olaru in finala Exatlon i-a adus un val de critici si chiar a fost amenințat cu moartea. Acesta a dezvaluit totul și de ce oamenii l-au ințeles greșit. „Am fost socat cand am vazut ce se intampla! Niciodata, nu as fi crezut ca unele cuvinte de…

- Razboinicul a fost un exemplu de echilibru pentru toti cei care au luat startul la concurs si modul in care s-a desfasurat ultimul episod a iritat pe oricine a aflat povestea lui. A fost destul de evident ca trofeul Exatlon trebuie sa ajunga o fata, asa cum s-a intamplat si in SUA. Doar ca…

- Beatrice Olaru a adus multe puncte echipei "razboinicilor", iar in finala, in ciuda epuizarii, a fost intr-o forma de invidiat. La fel de bun, ambitios, perseverent si dornic sa castige a fost si adversarul ei, Alin, unul dintre cei mai populari concurenti. Din cauza numeroaselor accidentari insa,…

- Iulian Pitea, acuzat in mediul online ca nu l-a susținut pe Alin Andronic in marea finala Exatlon, a decis sa vorbeasca despre relația cu coechipierul sau, care a abandonat duelul cu Beatrice Olaru din cauza problemelor la genunchi.

- Finala "Exatlon", difuzata duminica seara de Kanal D, si trofeul de 100.000 de euro au fost castigate de Beatrice Olaru, dupa aproape patru luni de concurs in Republica Dominicana. Postul a fost lider de audienta la nivel national, scrie news.ro.Doi membri ai echipei Razboinicii, Beatrice…

- FINALA EXTALON ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE KANAL D: Sportivul rasufla greu și se ținea de șold la terminarea traseului. El a acuzat o stare de greața și s-a lasat consultat de medicii din Republica Dominicana. „Ma doare splina foarte tare, dar tare, la modul ca nu pot sa stau drept. Și am voma in gura",…

- EXATLON ROMANIA 15 DECEMBRIE 2018: Joc spectaculos, astazi, la Exatlon Romania! Alin Andronic a concurat, in ciuda accidentarii. Probleme de sanatate a avut si Iulian Pitea in timpul jocului. A fost un meci cu multe emotii si multe lacrimi. Iulian Pitea si Corina Petrut au reusit sa se califice…

- CASTIGATOR EXATLON ROMANIA 2018. Cosmin Cernat a anunțat cum vor putea fi folosite medaliile. „Pentru ca vorbim de play off, inevitabil vorbim și de eliminari. Madalina Predoi are o medalie, Madalina Linguraru tot una, Beatrice Olaru are doua medalii, Iulian Pitea șase și Alin Andronic șapte medalii.…