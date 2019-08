Iulian Iancu s-a nascut pe 6 octombrie 1960 la Gheraești, județul Neamț. Este inginer cu specializarea petrol și gaze și a urmat cursurile Universitații Oxford din Marea Britanie, specializarea management și doctorand in științe (petrol și gaze) și in științe economice. A fost secretar de stat in Ministerul Economiei și Comerțului, președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Gaze Naturale, director la Romgaz și Distrigaz Nord.

In perioada 2001-2004 a reprezentat Ministerul Economiei si Comertului in relatia cu Parlamentul, in 2004-2008 a fost deputat in Parlamentul…