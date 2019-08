Deputatul PSD Iulian Iancu, respins de presedintele Iohannis pentru functia de vicepremier pe probleme economice, a afirmat ca intreaga sa activitate a fost in interesul Romaniei, iar toate atacurile la adresa lui vin chiar din directia si in beneficiul propagandei ruse. El a fost acuzat in multiple randuri, in spatiul public, ca ar apara interesele Gazprom in Romania. "Doresc sa le raspund acelora care au facut declaratii false si denigratoare in spatiul public la adresa mea si/sau la adresa activitatii mele (in majoritate covarsitoare, aceeasi care au avut atitudini identice in perioada de dezbatere…