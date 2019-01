Stiri pe aceeasi tema

- 2018 a fost un an plin pentru Mirela Bania". De la dezamagiri la impliniri, toate au schimbat-o. De cand se iube"te cu Florin insE, via:a ei pare un vis! }n noaptea de Anul Nou, viitorul so: al Mirelei de la Insula Iubirii a surprins pe toatE lumea. BErbatul a ales sE i"i arate iubirea in mediul online,…

- Marinela Mavrodin arata diferit acum, dupa ce și-a schimbat look-ul. Fosta iubita a lui Iulian și-a schimbat culoarea parului și dupa cum au observat admiratorii ei, aceasta ar fi apelat și la extensii, pentru ca parul ei sa fie mai bogat. Dupa ce a terminat relatia cu Iulian in Thailanda si a avut…

- Marinela Mavrodin, fostE concurentE la "Insula Iubirii" este din ce in ce mai preocupatE de felul in care aratE. DupE ce a terminat relatia cu Iulian in Thailanda xi a avut o aventurE cu ispita Cristi, Mari xi-a schibat stilul de viatE, iar astEzi xi look-ul!

- Nu au petrecut multe zile in Thailanda, dar au devenit unul dintre cele mai controversate cupluri din toate sezoanele "Insula Iubirii". Internautii s-au impartit in doua tabere, o parte sustinandu-i, iar cealalta parte aruncand cu noroi din cauza alegerilor pe care cei doi le-au facut in competitie.…

- Toata lumea a observat ca Mari de la "Insula Iubirii" a inceput sa aiba, in ultimul timp, mult mai multa grija de felul in care arata. Dupa ce s-a intors din Thailanda, a luat-o de la zero! I-a spus ”pa-pa” lui Iulian, și-a schimbat stilul de viața, iar aparițiile ei sunt mai mult decat provocatoare.…

- In ultimele episoare din cel de-al patrulea sezon Insula Iubirii, cele patru cupluri se pregatesc sa stea fața in fața dupa ce timp de 18 zile și-au testat relația departe unii de ceilalți, și-au cristalizat sentimentele și au aflat cum arata adevarul din sufletul lor. In aceasta seara, de la 20.00,…

- DupE lungi cEutErile pe site-urile matrimoniale xi schimbEri de look, Jojo, fosta concurentE de la "Insula Iubirii", a inceput o nouE relatie! Oamenii au fost surprinxi xi au dorit imediat sE vadE cum aratE bErbatul cu care fosta concurentE l-a inlocuit pe Cristi, cel cu care fusese in Thailanda.

- Ultima editie a emisiunii "Insula Iubirii" a adus pentru telespectatori numeroase momente neasteptate, printre care si marturisirea lui Iulian ca a fost peste. In urma cu cateva zile in Thailanda, Mari a spus ca fostul ei iubit ar fi incercat sa trimita doua fete sa se prostitueze, dar pana ieri, cand…