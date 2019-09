Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Iulian Dascalu, primul si cel mai mare dezvoltator si operator roman de centre comerciale de tip mall din Romania, este indreptatit sa primeasca acest titlu, avand in vedere performantele din intreaga sa cariera. Prin proiectele create a avut un rol important in dezvoltarea urbanistica, dar…

- Primarul Nicolae Robu a fost prezent, vineri, la inaugurarea celei mai mari investiții din Timișoara, Iulius Town, care, cand va fi finalizata, se va ridica la 442 de milioane de euro. Dupa ce a vizitat noul pasaj subteran, parcul suspendat și cladirile noi, impresionat de ce a vazut, Robu a declarat…

- Mircea Cirț, CEO-ul ATP Exodus, a primit titlul de cetațean de onoare al municipiului Baia Mare din partea primarului Catalin Cherecheș! Mircea Cirț, CEO-ul ATP Exodus, a primit titlul de cetațean de onoare al municipiului Baia Mare din partea primarului Catalin Cherecheș cu ocazia lansarii celei mai…

- Consiliul Raional Soroca a decis cu unanimitate de voturi in ședința din 15 august acordarea celei mai inalte distincții și anume cea de ”Cetațean de Onoare” președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Titlul i-a fost inmanat șefului administrației județene de catre omologul sau de…

- Nicolae Robu continua seria atacurilor asupra Garzii de Mediu Timiș, nemulțumit ca instituția nu face public numele companiilor poluatoare din oraș. Astfel, primarul Timișoarei susține ca, la sfarșitul saptamanii trecute, comisari ai Garzii de Mediu Timiș au venit in control pe terenul de langa stadionul…

- Intr-o ceremonie fara precedent, impresionanta, doi academicieni, fii ai Constantei, au primit titlul de „Cetatean de onoare al municipiului Constanta“. Chimistul Petre Frangopol si biologul Marian Gomoiu au primit distinctia la o sedinta festiva a municipalitatii, ce s-a desfasurat la Colegiul National…

- Potrivit primarului Nicolae Robu, Ministerul Culturii a dat „extrem de puțini bani” pentru TM2021, „adica nimica toata”, iar zecile de milioane promise au insemnat doar zeci de mii de lei. Autoritaților li s-a pus in vedere inca de la jurizarea pentru titlu ca titulatura ar putea fi retrasa daca…

- Editia a zecea a Serilor Filmului Romanesc este dedicata, in acest an, actorului Florin Piersic care, de altfel, va primi si titlul de cetatean de onoare al Municipiului Iasi. Directorul festivalului, Andrei Giurgia, a declarat ca in cei zece ani de cand a fost lansata ideea festivalului, consumul de…