Iulian Dascalu: Capitala are nevoie de un proiect imobiliar "steag", peste nivelul a ceea ce s-a construit pana acum. Trebuie neaparat sa mai construim 100.000 mp de spatii de birouri langa Palas Iasi

- Odata cu numarul semnificativ de noi livrari pe piata cladirilor de spatii de birouri a sporit si numarul relocarilor. Astfel, o pondere de 36% din contractele de inchiriere semnate in primul semestru din acest an au fost relocari, potrivit companiei...

- Pana la sfarsitul acestui an, alte opt cladiri de spatii de birouri, cu o suprafata inchiriabila cumulata de aproximativ 141.000 mp, vor fi livrate pe piata de profil din Capitala, toate proiectele aflandu-se deja in constructie, cu un grad de ocupare...

- Cladiri de birouri nou construite la marginea orașului sau partere de bloc special destinate activitaților comerciale pe bulevarde mari din Capitala, indiferent unde iți arunci privirea gasești in București spații de inchiriat la tot pasul. De la salone de infrumusețare, la sedii de banci, patiserii…

- Timisorenii mai au foarte putin de asteptat pana cand se vor relaxa in cel mai spectaculos parc din Timisoara, amenajarea Iulius Gardens apropiindu-se de finalizare. Spațiul verde din inima Iulius Town, primul proiect mixt din vestul țarii și cea mai mare investiție in real estate din regiune, in valoare…

- Daca nu știm mai nimic despre ce ne va oferi anul Capitalei Culturale Europene la Timișoara, ca și conținut, celor mai mulți dintre noi nefiindu-ne clar la ce evenimente sa ne așteptam, macar ne bucuram ca gazdele sa porneasca cosmetizarea orașului in buna datina romaneasca. Și daca habar n-avea ce…

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

- Vox (anterior Werk) Property Group, dezvoltatorul proiectului rezidential Vox Vertical Village si al cladirii de spatii de birouri Vox Technology Park din Timisoara, face primii pasi pe piata devoltarilor imobiliare din Capitala cu un proiect mixt de...

- Pe data de 30 august 2019, Iulius și Atterbury Europe vor inaugura prima etapa a proiectului Iulius Town Timișoara, acesta fiind cel mai important proiect de real estate care va fi inaugurat in Romania anul acesta. Iulius Town Timișoara va reprezenta cea mai mare zona de retail din afara Bucureștiului,…