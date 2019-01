Stiri pe aceeasi tema

- Managerul general al gruparii Gaz Metan Medias, Edward Iordanescu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca va discuta cu reprezentantii FCSB sa faca un efort financiar multumitor pentru medieseni astfel incat jucatorul Iulian Cristea sa plece in aceasta iarna, relateaza News.ro."Sa…

- CFR Cluj a imprumutat un jucator la Gaz Metan Medias. Este vorba despre Sebastian Mailat (21 de ani) care va juca pentru formatia din Medias pana la finalul acestui sezon. Anuntul a fost facut de clubul din Gruia, prin intermediul retelelor de socializare, relateaza mediafax.Citește și: S-a…

- Edward Iordanescu, noul antrenor al celor de la Gaz Metan, va avea si sarcini manageriale, care privesc plecarile si venirile de jucatori, dar si organizarea centrului de copii si juniori, scrie Mediafax.In cazul lui Iulian Cristea, Iordanescu jr. spune ca nu-l va lasa sa plece la FCSB, daca…

- Edward Iordanescu a acceptat ieri oficial oferta de a deveni manager general la Gaz Metan, iar prima decizie este sa nu-i permita lui Iulian Cristea sa plece la FCSB daca Becali nu achita 200.000 de euro. FCSB l-a luat pe Florentin Matei, insa are probleme in a rezolva aducerea lui Iulian Cristea. Desi…

- Iulian Cristea (24 de ani), primul fotbalist intrat pe lista lui Gigi Becali pentru perioda de mercato din aceasta iarna, s-a inteles cu FCSB pentru transfer, dar are mari probleme cu cei de la Gaz Metan Medias. Conducerea oricum nu dorea sa-l vanda pentru doar 100.000 de euro, iar...

- "Cand MM mi-a spus ca n-avem antrenor imi spunea ”Bai, Gigi, cunoaște fotbal mai mult decat toți antrenorii pe care i-am avut eu, doar ca jucatorii nu faceau ce cerea el in teren. MM s-a bucurat foarte tare cand i-am spus ca o sa ma intalnesc cu Edi, deși știam ca nu sunt in toane bune. Mi-a spus…

- Gigi Becali a vorbit cu mai mulți antrenori in ultimele zile pentru preluarea bancii tehnice a lui FCSB, iar Mihai Teja a fost ales drept inlocuitor al lui Nicolae Dica. Deși a recunoscut ca a discutat cu Teja și cu Dan Alexa, Becali a evitat subiectul legat de venirea lui Edi Iordanescu. Fiul lui Anghel…

- Gigi Becali susține ca n-a avut discuții in ultima vreme cu Edward Iordanescu și spune ca nu-l va da afara pe Nicolae Dica in urmatoarea perioada. "Am vazut prin presa ca Edi Iordanescu e salvatorul Stelei. Ca ne rugam noi de el. Eu nu țin minte sa fi vorbit cu el. Orice antrenor ar vrea sa vina la…