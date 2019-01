Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au atras atentia marti seara asupra riscului unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din blocul comunitar dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa. "Riscul unui Brexit fara acord…

- E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand…

- „Romania preia conducerea Consiliului UE, desi tara este ocupata cu probleme interne de lupte de putere. Statul de drept este amenintat si sabotat din cauza intereselor grupului de corupti aflat la putere. Pentru o presedintie de succes a Consiliului UE se pare ca ministerele pentru Transporturi si…

- Presedintele Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, Iulian Chifu, mentioneaza ca anul 2019 se anunta un an extrem de complicat pentru R. Moldova. Analistul de politica externa considera ca principala conditie pentru reconectarea cu UE este organizarea de alegeri libere, corecte, transparente…

- Orban spune ca o schimbare a guvernului, prin moțiunea de cenzura ce va fi votata joi, este oportuna chiar daca, de la 1 ianuarie, Romania va trebui sa preia președinția rotativa. "Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rușinea Romaniei" "Este foarte oportuna schimbarea acum a guvernului.…

- Klaus Iohannis sustine ca Romania e rezonabil de bine pregatita pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, mentionand ca deși sunt probleme interne, colaborarea cu reprezentantii Guvernului pe aceasta tema este una buna."Am mai multe intalniri, am avut intalniri cu lideri europeni, tema…

- "Fac parte din acea generatie, alaturi de generatia parintilor mei, care a avut un vis. Acest vis a fost de a ne elibera de constrangerile si de lanturile in care ne-a incatusat comunismul. Aderarea la UE a insemnat, pentru aceste generatii din care fac parte, intruchiparea unui vis de decenii, si…

- "Principalul risc il reprezinta Rusia si actiunea Rusiei in toata regiunea Europei de Est si in special in regiunea Marii Negre, pentru ca actiunile Rusiei si ambitiile Rusiei imperialiste creeaza de fapt o amenintare absolut reala si directa fata de tari din estul Europei si fata de tari din zona…