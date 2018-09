Presedintele Centrului roman pentru prevenirea conflictelor si avertizare timpurie, Iulian Chifu, a declarat sambata, in cadrul celei de-a treia editii a "Bucharest Security Conference", ca legea offshore ar trebui sa sustina taxe accesibile, orientate spre piata.



In cadrul dezbaterii "Securitate si fiabilitate energetica", el a aratat ca in zona economica exclusiva a Romaniei au fost descoperite mari cantitati de gaze naturale si ca in acest moment se afla in dezbatere legea offshore.



"In primul rand, in ce priveste gazele naturale din Marea Neagra - exista un angajament…