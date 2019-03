Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur a avutr parte de o intalnire mai mult decat emoționanta. Aceasta și-a revazut parinții. Deși este plecata din țara de foarte mult timp, Iulia Vantur are o legatura speciala cu parinții sai, pe care ii viziteaza in Romania ori de cate ori are ocazia. de…

- 2019 pare anul in care Crina Abrudan (41 de ani) vrea sa-si faca toate poftele! Abia revenita din Emiratele Arabe Unite, acolo unde a petrecut o vacanta de vis in Dubai, sotia lui Gabi Popescu continua sa cheltuiasca banii de zor.

- Anna Lesko se afla intr-o frumoasa vacanța in Dubai, alaturi de iubitul sau și fiul ei, Adam. Cu toate ca lumea știe acest lucru, Anna Lesko prefera in continuare sa fie la fel de discreta in ceea ce privește viața ei personala și iși ține iubitul ascuns!

- Adelina Pestrițu vine la emisiunea "Star Trips & Tricks" pentru a ne impartași aventurile ei in Emiratele Arabe. Vedeta ne va povesti despre cum este sa iți petreci vacanța in Dubai și ce trebuie sa știi inainte de a ajunge in Emirate. Adelina Pestrițu vine la emisiunea "Star Trips & Tricks" incepand…

- Iulia Vantur a primit o vizita neașteptata in India. Vedeta s-a intalnit cu o buna prietena, nimeni alta decat fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu. Aflata in vacanța in strainatate, Andreea Raicu a ajuns și in India. Fosta prezentatoare de televiziune i-a facut o vizita la Mumbai Iuliei…

- Iulia Vantur și Salman Khan au fost fotografiați de paparazzi pe aeroportul din Mumbai. Cei doi par foarte relaxați. Iulia poarta o rochie neagra, scurta, asortata cu cizme lungi negre și o geanta neagra, iar look-ul o prinde de minune. Iulia Vantur, vedeta la aniversarea lui Salman Khan.…