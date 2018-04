Stiri pe aceeasi tema

- Actorul indian Salman Khan a fost gasit vinovat de judecatori pentru braconaj și condamnat la doi ani de inchisoare, dupa ce actorul a vanat și ucis doua specii rare de antilopa, in 1998, relateaza BBC News. Decizia instanței nu este insa definitiva.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva va fi incarcerat pe durata judecarii recursului dosarului in care a fost gasit vinovat de coruptie, fiind condamnat la 12 ani de inchisoare, a decis, astazi, Curtea Suprema din Brazilia, informeaza site-ul postului BBC News.

- Un tanar in varsta de 27 de ani din Lupsa a fost condamnat la 2 ani si opt luni de inchisoare cu executare, dupa ce a produs un accident mortal si a parasit locul accidentului. IPJ Alba transmite ca, pe 23 martie, in jurul orei 13.50, polițiștii Postului de Poliție Lupșa l-au depistat si retinut […]

- Un barbat din judetul Botosani a fost identificat de politisti si ridicat din zona Campulung Moldovenesc, dupa ce pe numele sau a fost primit un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare. Barbatul de 38 de ani fusese condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru ...

- Tragedia petrecuta marti seara a socat o tara intreaga, atunci cand Oana Neț, educatoarea care și-a inecat fetița de numai patru anișori și, dupa ce a ucis-o, i-a taiat venele de la incheieturile ambelor manuțe.

- Un tribunal din Ungaria a condamnat un barbat cu dubla cetatenie siriana si cipriota la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare pentru trecere ilegala a frontierei si complicitate la un act terorist in cursul confruntarilor cu politia in septembrie 2015, relateaza agentia Reuters. Ahmed Hamed facea…

- Fostul deputat democrat în parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis si cu privarea

- Alexandru Ștefan Rusu, barbatul anchetat pentru comiterea unei crime, in februarie 2017, in Ploiești, și-a aflat sentința definitiva. Curtea de Apel Ploiești a sporit pedeapsa stabilita pe fond, de Tribunalul Prahova, gasindu-l pe individ vinovat de omor, dar și de tentativa de omor, asupra fiului femeii…

- Salman Khan a facut recent mai multe declarații surprinzatoare. Deși presa din India a scris ca Iulia Vantur va deveni sotia lui Salman Khan, actorul a limpezit situația intr-un mod brutal. Starul de la Bollywood a declarat recent ca este liber ca pasarea cerului si ca nu vrea sa auda de un mariaj!…

- Medicul homeopat din Constanta Victor Emanuel Bot ramane condamnat definitiv la pedeapsa de 11 ani si patru luni de inchisoare. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Potrivit rechizitoriului, Victor Emanuel Bot este acuzat ca, "in…

- Ioan Becali afla luni daca va fi eliberat din pușcarie. A cerut eliberarea condiționata. Fostul impresar, 65 de ani, a cerut Judecatoriei Slobozia sa fie eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat in dosarul „Mita pentru judecatoare”. Incarcerat in urma cu doua saptamani, fostul impresar afla luni…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff.

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind

- Vasile Bodea a fost condamnat la trei ani și doua luni de inchisoare pentru proxenetism. Prima reacție a celor de la Federația Romana de Judo. Antrenorul de judo Vasile Bodea a fost trimis dupa gratii, fiind acuzat de proxenetism si constituire de grup infractional. Dosarul a fost deschis in 2011, cand…

- Aflata in India, țara natala a iubitului ei, Iulia Vantur a primit o veste dramatica. Indurerata de pierderea persoanei importanta din viața ei, partenera lui Salman Khan a facut public un mesaj emoționant. Fanii i-au scris imediat mesaje de condoleanțe. Iulia Vantur a primit cu multa tristețe moartea…

- Un tanar din raionul Rascani care si-a omorat un consatean a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Tragedia a avut loc in aprilie anul trecut, cand ucigasul se afla in ospetie la victima.

- Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, a fost condamnat azi la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de patru ani, pentru trafic de influenta.Razvan Dimoftache a fost deferit Justitiei…

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Preotul salajean Nicolae Sirca, fost paroh la Biserica Ortodoxa Aleus, a fost gasit vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa de omor si condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare.

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Politistii timiseni au prins un barbat de 43 de ani, condamnat la un an, trei luni și zece zile de inchisoare pentru ca a condus baut. Barbatul a fost prins in localitatea Deta. El a fost condamnat la inchisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice.…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai ...

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul ANRP. Decizia nu este definitiva. -continua-

- Un accident rutier produs in luna noiembrie din anul 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva. Este vorba de dosarul in ...

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, informeaza Agerpres. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa. Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp…

- La data de 1 februarie a.c.,politistii din Ocna Mures l-au identificat si retinut pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost condamnat de Judecatoria Aiud, la executarea unei pedepse privativa de libertate…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Medicul Sorin Velicu, chirurg plastician a fost acuzat ca a luat mita de pacientii care vroiau operatii estetice in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In plus medicul a fost fost judecat si pentru ca a aranjat un concurs pentru ca sotia sa primeasca un post la un alt spital din Brasov.

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Florin Gorunescu, fostul prodecan al Facutaltii de Farmacie din Craiova, a fost arestat pe data de 1 iunie 2012 pentru luare de mita in forma continuata. Profesorul a fost denuntat la Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj de o studenta.

- Iulia Vantur a fost din nou intrebata despre relația cu starul bollywoodian Salman Khan, cel considerat iubitul ei. Iulia Vantur s-a stabilit de ceva vreme in India , țara amorezului sau, starul bollywoodian Salman Khan. In India, Iulia Vantur a lansat, de curand, un nou single – „Harjai” , unde ]l…

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Kircho Kirov, fost director al agentiei de spionaj extern din Bulgaria, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare intr-un caz in care este acuzat ca ar fi deturnat fonduri publice de aproximativ 2,5 milioane de euro in perioada 2007-2011, informeaza agentia de stiri Reuters.

- O instanța din Vietnam l-a condamnat luni la 13 ani de inchisoare pe un fost membru al biroului politic al Partidului Comunist. Un alt inalt oficial din domeniul energiei a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru deturnare de fonduri și incalcarea normelor de stat.

- Probleme in paradis? Cand ii era lumea mai draga, Salman Khan a lasat-o singura pe Iulia Vantur. Desi fosta prezentatoare de la Pro Tv se bucura de un succes colosal pe plan profesional, se pare ca relatia de dragoste a inceput sa cam scartaie. Starul de la Bollywood pare complet indiferent de reusitele…

- Salman Khan a primit amenințari cu moartea de la un gangster, pe nume Lawrence Bishnoi. Un grup de barbați inarmați și-a facut apariția pe platoul de filmare de la noua pelicula a lui Khan, "Race 3", din Mumbai, potrivit Mumbai Mirror. Iulia Vantur, chef de pomina alaturi de Salman Khan. Ce…

- Tulceanul care a omorat cu o sabie un caine legat a fost condamnat la 6 luni de inchisoare cu suspendare. In prima instanta, el fusese condamnat la inchisoare cu executare, iar daca s-ar fi pastrat decizia ar fi fost primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru uciderea unui animal.

- Originar din Tatarani, Alexandru Daniel Buciumas a devenit spaima covrigariilor din oras. Si asta pentru ca, dupa ce a fost eliberat din spatele gratiilor, la jumatatea lunii noiembrie, condamnat pentru furt, a revenit la vechile indeletniciri. A cooptat doi minori de 12 ani, ambii din municipiul…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakashvili, a fost condamnat de un tribunal din Tbilisi la 3 ani de inchisoare pentru abuz de putere.Sentinta a fost pronuntata in lipsa, Saakasvili fiind in Ucraina.