Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble se completeaza cum se poate mai bine cu iubitul sau, Razvan. Artista este o rasfațata, primește micul dejun la pat, comunica perfect cu jumatatea sa și se considera o norocoasa. Despre iubire, muzica, gimnastica și moda, Lidia Buble a povestit pentru Perfecte.ro.

- Oamenii au cea mai mare incredere - 75% - in angajatorii lor, potrivit rezultatelor Barometrului de Incredere Edelman pentru 2019. La nivel global, increderea in "angajatorul meu" (75%) este semnificativ mai mare decat cea in ONG-uri (57%), mediul de business (56%), guvern (48%) si mass-media…

- Cum canta Iulia Vantur in hindi – VIDEO Iulia Vantur are la activ cateva proiecte importante in industria de showbiz de la Bollywood. A jucat in cateva filme, avand chiar un rol principal, este invitata la gale de premii, in emisiuni TV si, mai nou, canta si in hindi, spre bucuria fanilor sai de acolo.…

- Iulia Vantur a facut un pas mareț in cariera pe care și-o consolideaza in India. Frumoasa fosta prezentatoare de televiziune a inregistrat o melodie in hindi și a postat-o pe conturile de socializare. Iulia Vantur a postat pe Facebook și Instagram o inregistrare in care canta melodia Hero in hindi,…

- Salman Khan este surprins in imagini in fața tortului, ținandu-și nepotul in brațe, in timp ce Iulia Vantur se afla in spatele lui și ii canta "La mulți ani!", alaturi de ceilalți invitați. Scandal monstru in showbiz. Oana Roman, atac dur la Iulia Vantur Potrivit publicațiilor din Mumbai,…

- Iulia Vantur este obligata acum sa ramana izolata in casa. Iulia Vantur, parasita de Salman Khan. Cu cine s-a afisat starul de la Bollywood la nunta anului in India "In ultimele saptamani m-am simtit precum un copil, iarasi…unul pedepsit. Nu am avut voie sa parasesc casa pentru multe…

- Vedeta de televiziune Iulia Vantur a transmis un mesaj emoționant de ziua de naștere a tatalui ei. Iulia Vantur se afla la mii de kilometri distanța de Romania, dar este cu sufletul alaturi de toți cei dragi. Zilele acestea, tatal fostei prezentatoare de televiziune și-a aniversat ziua de naștere.…