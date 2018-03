Iulia Rosian, manager general CHC Sanofi Romania & Moldova: O populatie sanatoasa incepe cu sanatatea personala

Stiri pe aceeasi tema

- "Simte romanește! 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania!" este titlul uneei provocari lansate de ALDE Pitești pentru saptamana viitoare. Iata cum suna invitația la evenimentul anunțat de Departamentul comunicare al filialei locale a formațiunii politice: "Elevi, parinți, bunici! Ne vedem…

- Iarna grea in Moldova. Circulatia transportului de mare tonaj a fost oprita pe mai multe tronsoane de drum. Potrivit Politiei, a fost interzisa circultaia in:- UTA Gagauzia pe traseul M3, km 178, la iesirea din orasul Vulcanesti directia spre Giurgiulesti;- UTA Gagauzia

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) invita agenții economici autohtoni, interesați de piața Emiratelor Arabe Unite, sa participe la Forumul de afaceri moldo-emiratez, care va avea loc in

- Potrivit unui proiect de lege, care a trecut de comisiile de specialitate din Senat, orice poprire pe conturi va putea fi facuta abia dupa ce un judecator va spune ca suma ramasa de plata nu contine comisioane abuzive. Masura va aduce, insa, costuri suplimentare celor pe care alesii vor sa-i ajute,…

- In acest an, trecerea la ora de vara trebuie sa se faca duminica, 25 martie. In aceasta zi, la ora 02:00 se trece la timpul ”de vara” prin transferul acelor ceasornicului cu o ora inainte.

- Revenirea lui Mircea Radu la Antena 1 pare sa nu fi fost una cu noroc pentru el. Filmarile la ”Ie Romanie”, cea mai noua producție de divertisment a postului de televiziune, au fost oprite brusc, fara nicio explicație. Potrivit informaților noastre, audiența emisiunii este mult sub așteptari, motiv…

- Ninge in toata țara. Zapada a reușit sa se așterne deja peste toata Moldova. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperaturile vor cobori pe timp de noapte pana la minus cinci și minus zece grade Celsius.

- Cristi Pustai a recitat o poezie, dupa Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna 2-1. Povestea antrenorului care n-a injurat niciodata. La inceputul acestui sezon, antrenorul formației Gaz Metan Mediaș promitea ca va recita cate o poezie dupa fiecare victorie a echipei sale. Cum medieșenii au avut un sezon…

- Un accident spectaculos, dar si problematic, a avut loc ieri dupa amiaza pe strada Anastasie Panu, chiar inainte de statia de autobuz Moldova, pe sensul spre Podu Ros. Un tramvai, care circula pe traseul numarul 1, spre Podu Ros, a lovit din spate un autoturism, care era ultimul din cele ce stationau…

- Unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa a preluat oficial Eximbank din Moldova. Potrivit comunicatului bancii, astfel, dupa finalizare achiziționarii a 100 de procente din capitalul social, Eximbank a devenit parte a Grupului Intesa Sanpaolo din Italia.

- Inca 11 centre de tineret vor fi deschise in Moldova cu suportul Guvernului. Administratia raioanelor in care vor fi create aceste institutii a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Culturii.

- Guvernul Filip a realizat, in ultimii doi ani, reforme importante si si-a intarit relatiile cu Uniunea Europeana. Aprecierea a fost facuta de asistentul adjunct al secretarului american de stat, Bridget Brink, in cadrul unui interviu acordat portalului News Maker.

- Echipa General Asigurari a caștigat lejer disputa cu formația Universitații de Stat din Moldova din cadrul etapei a 11-a al Campionatului Moldovei de volei masculin, care este și prima etapa a play-offului in care participa cele mai bune 4 formații.

- Femeile caștiga in medie cu 14,5% mai puțin fata de barbați (85,5% din salariul mediu al barbatilor). Exprimata in valoare numerica, discrepanța constituie in medie circa 783 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4.631,4 lei și pentru barbați – 5.414,4 lei, arata un raport facut public…

- Piata medicamentelor fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale (OTC) a crescut in 2017 cu 18,8% fata de anul anterior, ajunagnd la valoarea de 3,1 miliarde lei. In topul preferintelor romanilor se numar produsele de lifestyle OTC, care detin o cota de piata de 22,2%, a declarat…

- Desi in mod cert, nu toti utilizatorii si-ar fi dorit acest lucru, majoritatea producatorilor de telefoane inteligente s-au aliniat noului trend dictat de Apple, preluand designul cu ecran decupat la partea de sus pentru mai toate dispozitivele pregatite de lansare in cursul acestui an. Avand in vedere…

- Cand sufletul ne doare, si trupul ajunge sa sufere. Ne facem analize, cautam medicamente care blocheaza doar efectele, uitand sa mergem mai departe, spre cauza directa a suferintelor noastre. La baza multora dintre bolile pe care le traim sta lipsa iertarii. In general, acest diagnostic este privit…

- Despre viața de zi cu zi, tristețile și bucuriile industriei moldovenești de lactate. In ultimii ani, in conștiința maselor, Moldova se asociaza cu un tablou nu tocmai optimist: populație apta de munca plecata peste hotare, sate pustiite, o economie naționala care leaga tei de curmei. Parțial, de aceasta…

- In prima etapa a returului Diviziei A, Seria A, al doilea eșalon al handbalului romanesc, echipa buzoiana a oferit un regal handbalistic in deplasarea de la Targoviște. Clasati pe locul 2 la finalul turului, pozitie ce asigura prezenta la barajul pentru Liga Nationala, baietii lui Bogdan Constantin…

- Șapte persoane invinuite de spalare de bani au fost reținute recent de Procuratura Anticorupție, iar o alta persoana se afla in cautare. Este vorba de o persoana care deține 60% din acțiunile unei firme specializate in distributia combustibilului, concomitent fiind și directorul altei companii din același…

- In capitala Bulgariei, a avut loc cea de-a 69-a ediție a turneului internațional de box „Strandzha”, transmite IPN. La concurs au participat circa 150 de sportivi din 24 de țari. Moldova a fost reprezentata de pugiliștii din Hincești, Iulian Ivanov și Dorin Bucșa. Dorin Bucșa s-a clasat pe locul trei…

- ANM anunta ca incepand de joi si pana duminica vor fi precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zapada, intensificari ale vantului in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat si pe arii mai restranse in restul teritoriului. De asemenea, instituie cod galben…

- Banca Naționala a Moldovei pune in circulație, incepand de astazi, o serie noua de monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala.

- Moldova are nevoie de personalitați serioase care sa uneasca oameni cu idei diferite, pentru dezvoltarea conceptului de dezvoltare a țarii. Aceasta opinie a exprimat-o directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și de Securitate, fostul viceministru de externe Valeriu Ostalep, vorbind la…

- Eurotransgaz, filiala din Moldova a Transgaz, a castigat licitatia pentru privatizarea VestMoldTransgaz, compania care opera serviciile de transport al gazelor prin sectiunea de peste Prut a conductei Iasi-Ungheni-Chisinau. Este un moment extrem de important atat pentru capitalul de stat romanesc dar…

- ALERTA MAXIMA- Meteorologii prelungesc avertizarea pentru valul de ger: temperaturi de Polul Nord in Romania. VEZI judetele VIZATE Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana…

- Trupa The Humans va reprezenta Romania la Eurovision 2018, cu piesa "Goodbye", dupa ce a castigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc duminica noapte, la Sala Polivalenta din Bucuresti. La capatul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selectiei Nationale - o premiera in istoria Eurovision…

- Primavara incepe cu cel mai sever episod de ger din acest an. Valul de aer rece care loveste aproape toata tara este adus de un vartej ce aduce temperaturi artice. „Masa de aer comasata deasupra polului, masa de aer foarte rece, tranziteaza catre latitudini mai sudice”, a explicat Gabriela Bancila,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta sustine sambata, 24 februarie, meciul din etapa a 21 a a Diviziei A, intalnind in deplasare, de la ora 13.00, ACS Spartac Bucuresti. In clasament, CSU Neptun, formatie pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, se afla pe locul doi, cu 45 de puncte,…

- Cum am supraviețuit tranziție De aproape 30 de ani ne aflam pe drumul de la un regim la altul, dinspre comunism inspre capitalism, sau inspre ce a mai ramas din el. Am trecut cu toții prin etapele tranziției: momentul Revoluției din 1989, tulburii ani '90, schimbarile percepute dupa intrarea Romaniei…

- București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii tuturor acțiunilor societații Zentiva S.A.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca 200 de fiole de imunoglobulina subcutanata pentru copii cu imunodeficiente primare urmeaza sa ajunga in tara, la inceputul lunii martie, precizand ca zilnic se fac presiuni asupra producatorilor pentru livrarea acestor medicamente.

- Fara indoiala ca derby-ul rundei a 17-a (penultima din sezonul regulat) din Divizia A1 se disputa in Moldova, intre Știința Bacau (35 de puncte) și campioana Volei Alba Blaj (42 de puncte), ocupantele ultimelor doua trepte ale podiumului, partida fiind prevazuta duminica, 18 februarie, de la ora 14.45…

- Divizia A1 de volei feminin programeaza, astazi, meciurile etapei a XV-a, antepenultima din prima faza. Echipa ieseana Penicilina, pregatita de antrenorii Rares Puni si Tatiana Popa joaca pe teren propriu un meci in care n-are voie sa piarda niciun set, cu CSU NTT Data Cluj. In teorie este simplu, insa…

- Nu luați medicamente fara recomandarea medicului și prezentați-va la doctor cand apar semne ale imbolnavirii cu virusul gripal sau aveți o viroza de sezon. Asta va recomanda specialiștii de la Ministerul Sanatații. In Timiș s-a inregistrat deja un caz de gripa – un copil de doi ani care este internat…

- "In ultimul trimestru al anului 2017, taxa clawback a fost in valoare de 23,45%, mai mare cu 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%", potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

- Divizia de vaccinuri a Sanofi investeste in jur de 10% din cifra de afaceri globala a companiei pentru cercetarea si dezvoltarea acestui segment. Compania produce la nivel global peste un miliard de doze de vaccin in fiecare an, cu ajutorul carora sunt imunizate circa 500 milioane de oameni in intreaga…

- Doua capete de afis a cuprins etapa a 14-a din Divizia A1 la volei feminin, respectiv dueluri intre primele patru clasate ale editiei precedente, dar si din ierarhia actuala a Diviziei A1. Vineri, campioana din Blaj a obtinut la Targoviste trei puncte vitale in lupta pentru titlu, scotand in acelasi…

- Tocmai s-a incheiat editia anuala a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia – o buna ocazie de analiza a principalelor provocari cu care se confrunta lumea – de la securitatea cibernetica, comertul global si crypto monezi la cooperare, egalitatea de sanse, crize umanitare si schimbarea climatica,…

- Procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta, cu complicitatea unor farmacisti. Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- La sfarșitul anului, Raja Koduri, directorul diviziei Radeon din cadrul AMD, era recrutat de Intel pentru noua divizie de placi grafice dedicate. Asta lasa AMD intr-o poziție delicate, reparata la inceputul saptamanii prin angajarea lui Mike Rayfield (vicepreședinte și manager general al Radeon)…

- Cantaretul de muzica rock american Tom Petty a murit din cauza unei insuficiente organice multiple provocate de o supradoza de medicamente accidentala, se arata intr-un raport facut public de institutul de medicina legala din Los Angeles, transmite Reuters.

- Dedeman angajeaza pentru magazinul din str Divizia 9 Cavalerie, Timisoara: -casier -lucrator comericial CV-urile se depun la Biroul Informatii din magazin sau pe e-mail la resurse57@dedeman.ro Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Agricultorii de pe malul stâng al Nistrului pot beneficia de consultanța profesionista în cadrul Centrului de consultanța în agricultura ecologica. Centrul a fost creat la inițiativa a patru asociații specializate din dreapta și stânga Nistrului, în cadrul Programului…

- Reveniti la antrenamente la inceputul anului, dupa aproape doua saptamani de pauza, voleibalistii antrenati de Marian Constantin sustin la finalul acestei saptamani primul meci oficial din 2018. Volei Municipal Zalau va evolua sambata, incepand cu ora 17, pe terenul Universitatii de Vest Timisoara,…

- Adrian Enache a caștigat un concurs in Vegas dupa ce l-a imitat pe Elvis Presley, insa americanilor le place sa-l asculte cantand altfel de muzica. La cererea publicului din State, Adrian Enache canta o manea de-a lui Vijelie. In luna martie Adrian Enache iși va face bagajele și va pleca din nou sa…

- 40 de pasageri, care se deplasau din Anglia spre Moldova, au achitat un preț dublu pentru calatorie. In drum spre casa, autocarul in care se aflau s-a defectat in apropiere de capitala Cehiei, Praga. Problema a fost inlaturata timp de 14 ore.

- Aceștia susțin ca nivelul taxei ar putea ajunge la 30% in a doua jumatate a anului viitor. Deși, in ultim vreme, Ministerul Sanatații a facut public faptul ca dorește sa poatrte discuții cu producatorii din industria farmaceutica pe tema taxei clawback, dupa ce a fost luata decizia ca aceasta taxa…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Fumatul este povara la care se inhama tot mai multi oameni in cautarea unui respiro efemer. Unii dintre ei au fost atat de afectati de acest viciu, incat au colapsat definitiv. In fapt, aceasta epidemie nociva se claseaza pe locul secund intr-un top al cauzelor generatoare de moarte, la mica distanta…