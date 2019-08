Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- O stire falsa despre Alexandra Macesanu, fata in varsta de 15 de ani din Caracal rapita si ucisa de criminalul in serie Gheorghe Dinca, a fost distribuita de zeci de mii de romani, in ultimele 24 de ore, potrivit observator.tv. 'Apel catre toate autoritatile: Alexandra Macesanu se…

- Jurnalista Cristina Țopescu și-a exprimat dezamagirea legata de cazul lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere in Caracal. Cristina Țopescu și-a spus parerea pe contul sau de Facebook. "Ce nu ințeleg eu de ce nu pot specialiștii din poliție, psihologi etc. sa afle de la nenorocitul…

- Un polițist a vorbit despre problemele sistemului din Romania și despre ce inseamna sa fii polițist, afirmand, in același timp, ca a dezamagit-o pe Alexandra Maceșanu, fata din Caracal rapita și probabil ucisa de Gheorghe Dinca. Polițistul Flavian Savescu a postat un mesaj pe Facebook in care susține…

- Isterie generala in mediul online, acolo unde milioane de romani incearca sa dea de capat cazului șocant din Caracal. In timp ce unii trateaza situația ca opera unui criminal in serie, sunt mulți care spera in continuare intr-o minune: ca poate, totuși, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu sunt inca…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, face acuzații grave! Barbatul suspectat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu susține ca a fost batut de procurori și cere ingrijiri medicale.

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- Faptul ca Gheorghe Dinca a confirmat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencua a dus durere in sufletul intregii țari. Mii de persoane au postat mesaje indurerate pe pagina de Facebook a Alexandrei Maceșanu, tanara de numai 15 ani care și-a gasit sfarșitul imediat dupa ce a sunat la 112,…