Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan se bucura de o familie extraordinara! Vedeta are un sot care ii este alaturi tot timpul. George Burcea merge mereu la ea la spital si abia asteapta ca vedeta sa fie externata.

- Andreea Balan trece printr-o perioada extrem de dificila. Problemele de sanatate au tintuit-o intr-un pat de spital. Andreea Balan a fost operata de trei ori in mai putin de o luna, trecand pe langa moarte. In timpul operatiei de cezariana, Andreea Balan a facut o complicatie extrem de rara, embolie…

- In ultima perioada, Andreea Balan a trecut prin momente de cumpana. De fiecare data insa, l-a avut alaturi pe sotul ei, George Burcea. Barbatul i-a aratat si dupa cea de-a treia operatie cat de mult inseamna pentru el si a surprins-o cu un gest romantic.

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- Andreea Balan trece, din nou, prin momente delicate. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca indragita artista a fost internata pentru a treia oara. The post Șoc in lumea mondena. Andreea Balan, de urgenta din nou la spital. A ajuns pe perfuzii, in aceasta dimineata. Ce se intampla cu vedeta appeared…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost mai mult decat colege de trupa, au fost prietene apropiate, iar succesul de care s-a bucurat formația Andre vorbește de la sine. Cu timpul insa, au aparut mai multe zvonuri cum ca cele doua nu s-ar mai afla in relații foarte bune, aspect susținut și in prezent,…

- Fashion-editorul Iulia Albu a facut și ea declarații despre situația in care se afla cantareața Andreea Balan. Artista se afla la terapie intensiva dupa ce a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana pe care a facut-o. Iulia Albu a decis sa renunțe saptamana aceasta la rubrica…