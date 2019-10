Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerii stau „geana” pe numarul de vizualizari, pentru ca din asta le vin și banii. Iulia Albu, in schimb, spune ca nu urmarește, prin filmulețele pe care le face pentru principalul agregator de conținut video, sa adune milioane de abonați, ci vrea sa atraga sponsori care sa-i susțina financiar proiectele.…

- Maluma și J Balvin, prima piesa impreuna. ”Que pena„ pare a fi senzația momentului, avand in vedere ca clipul a facut peste un milion de vizualizari pe YouTube, deși a fost postat abia pe 26 septembrie. Clipul scoate in evidența și o ironie reciproca a celor doi, care, deși prieteni in viața reala,…

- Adelina Pestrițu și partenerul ei, Virgil Șteblea, s-au hotarat sa patrunda in lumea afacerilor. Ei urmeaza sa iși deschida un magazin in care vor vinde bijuterii și ceasuri de lux. Magazinul se va deschide in zona Dorobanți, pe strada Radu Beller, potrivit Libertatea . Acesta va cuprinde piese foarte…

- YouTube ofera pentru 1 milion de vizualizari o suma de 4.500 de euro, arata datele oferite de Canopy, in cadrul unui eveniment organizat de Google. Vloggerii romani caștiga mulți bani din YouTube.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat marti ca isi va depune demisia imediat dupa sedinta de Guvern, adaugand ca "viata poate continua si fara functia de ministru". ,,Imediat dupa sedinta de Guvern de astazi, imi voi depune demisia la Secretariatul General atat din functia de ministru…

- Trailerul filmului “Intre Chin și Amin”, de Toma Enache, a strans peste 12.000 de vizualizari la doar o saptamana dupa urcarea acestuia pe youtube. Filmul va avea premiera in toamna și va ajunge in mai multe orașe din Romania, fiind confirmate pana in prezent 21 de localitați: București, Constanța,…

- A aparut un nou trend: Twinfluencerii! Ce inseamna? Stim cu totii ce inseamna un influencer. Dar se pare ca, mai nou, un alt trend cucereste mediul online pe intreg mapanondul. Si poarta denumirea de twinfluenceri. Ce inseamna mai exact? Ei bine, o pereche de gemeni care au dat lovitura fie pe Instagram,…

- Succes maxim pentru o tanara cantareata din Targu Jiu. Este vorba de Elena Hasna, adolescenta din Targu Jiu care de curand a lansat o piesa noua intitulata „Motive” si a reusit sa obtina peste 60.000 de vizualizari in numai o saptamana de la lansarea acesteia. “Am #Motive sa continui,…