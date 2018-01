Stiri pe aceeasi tema

- Florinel de la Vișina a facut Craciunul cu soțul și Revelionul cu iubitul. Tanarul jongleaza cu cei doi barbați din viața lui. Cu soțul sau, fostul preot anglican Philip Clements, a facut Craciunul, iar cu iubitul spaniol a petrecut Revelionul. Florinel de la Vișina a facut Craciunul cu soțul ”Philip…

- Mikaela Albu a petrecut Craciunul cu tatal ei, iar Revelionul cu mama. Dupa zilele petrecute cu Mikaela, Mihai Albu a declarat in presa ca fetita sufera din cauza divortului. "Copilul sufera din cauza problemelor din familie, ea sta cand la mine, cand la fosta sotie. Chiar fetita mi-a spus…

- Iulia si Mihai Albu sunt divortati de patru ani si au impreuna o fetia superba, Mikaela, pe care o adora. Desi a trecut ceva timp de la despartire, relatia dintre cei doi nu s-a imbunatatit foarte mult, atat jurata de la “Bravo, ai stil!“, cat si designerul, gasesc sa isi reproseze cate ceva.

- Un tânar din Scoția a avut o reacție foarte ciudata atunci când a desfacut cadoul primit în dar de la iubita sa. Steven Manson (21 de ani) a primit un set de produse de îngrijire de la prietena sa, Nicole Armstrong, însa a fost complet nemulțumit fiindca…

- O tanara din Republica Moldova a fost nevoita, acum doua saptamani in urma, sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilului, din cauza indiferentei medicilor si a asistentilor medicali. Cel putin asa reiesa din marturiile fetei care ar fi trecut prin acest chin si care au fost facute publice de…

- Au trecut patru ani de la divorț, insa nefericitul eveniment revine, ca o fantoma, in viețile protagoniștilor Iulia și Mihai Albu. Iar asta pentru ca la mijloc se afla fetița lor, careia au tot incercat sa-i explice de ce mami și tati nu mai locuiesc impreuna. Designerul de incalțaminte a spus pentru…

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Vârful lui Roman, din județul Vâlcea. Noua dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu…

- Urarea de Revelion facuta de Toma Caragiu in 1976 a ramas o scena memorabila despre cum se distrau romanii la cumpana dintre ani in comunism. Regretatul actor a improvizat scheciul, inspirat fiind de Nicolae Ceaușescu. Scheciul se numește „Petrecerea continua” și il are ca personaj principal pe Toma…

- Potrivit sursei citate, celelalte mijloace de transport pe cablu din Poiana Brasov, telecabina Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia si Lupului si teleschiurile Bradul si Stadion sunt functionale. Se schiaza pe toate partiile din Masivul Postavaru, in conditii foarte bune, iar stratul de…

- Sergiu Hanca a mers cu galeria dinamovista, la a doua intalnire cu soția. I-a placut matematica mai mult decat fotbalul. Noul capitan al ”cainilor” a recunoscut: ”Craciunul il petrec aici, la Targu Mureș, alaturi de familie, și Revelionul in Qatar, mergem la prietenii noștri Valentin Lazar și Dragoș…

- Andreea Balan a petrecut Craciunul alaturi de soțul ei, George Burcea, și de fetița lor, Ella Maya. Micuta a avut parte de o mare surpriza, pentru ca l-a intalnit pe Mos Craciun, pentru prima data. Pe contul personal de socializare, artista a postat si doua fotografii. Una cu fetita de anul trecut si…

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin au caștigat 3.000 de euro, pentru o fetița talentata la muzica. Sambata seara, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, prezentata de Dan Negru, trei vedete, Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu, au caștigat 3.000 de euro pentru Ariana…

- Craciunul este despre daruire, bunatate si acte de caritate. Este lectia de viata pe care ne-o preda o fetita din Statele Unite. Copila s-a jucat timp de 2 ani la aparatele mecanice, doar pentru a le...

- Euro, la cel mai mare nivel de la inceputul lunii decembrie Potrivit BNR, cursul euro a crescut vineri cu 0,08% fața de pragul atins joi, cel mai ridicat nivel de la inceputul lunii decembrie. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6401 lei/euro, în…

- Cea mai solicitata destinatie pentru Sarbatori pentru romani este chiar tara noastra, majoritatea dintre ei prefera in acest an sa-si petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse. “Cea mai solicitata destinatie de Craciun si…

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru Agerpres…

- Roxana Dobre a revenit acasa, duminica, dupa mai multe zile petrecute departe de Florin Salam si fiicele lor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ca reintoarcerea brunetei in domiciliul conjugal a fost una cu scandal, tanara declarandu-le razboi direct fiicei manelistului si ginerelui acestuia.…

- Potrivit legislației, cel puțin 15 zile libere vom primi cu ocazia sarbatorilor legale din 2018: 1 și 2 ianuarie – Anul Nou, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, 6 aprilie – Vinerea Mare, 8 și 9 aprilie – Sfintele Paști, 1 Mai – Ziua Muncii, 27 și 28 mai – Rusaliile, 1 iunie – Ziua Internaționala…

- Tradițional sarbatorile de iarna sunt asociate cu asemenea valori ca familia și casa parinteasca. Pentru ca anume Craciunul și Revelionul aduna intreaga familie intr-o atmosfera magica de sarbatoare.

- Reprezentantii companiei Christian Tour au afirmat vineri la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca pachetul cel mai scump vandut la Iasi pentru sarbatorile de iarna a fost achitionat de un cuplu, care a achitat 10.000 de euro pentru o vacanta in Insulele Maldive. "A crescut cererea pentru destinatiile…

- Dupa ore bune de suspans si tensiune s-a aflat adevarul despre relatia dintre Roxana Dobre si Florin Salam, despre care s-a scris ca l-ar fi parasit si i-ar fi furat jumatate milion de euro. Femeia care i-a daruit doua fetite manelistului a marturisit ca nimic din asa-zisa fuga in bratele lui Florin…

- Politistii postului de Politie Niculitel au fost sesizati de catre un barbat din comuna, dupa ce pe un site de socializare a aparut un material video cu o fetita de trei ani, din localitate, care ar fi "incurajata" de familie sa fumeze tigari si sa bea cafea. "In cauza s-a intocmit dosar penal…

- Antonia sufera cumplit din cauza faptului ca nu-si poate vedea fiica in Romania si ca nu poate petrece timp alaturi de aceasta si cei doi baieti ai ei. Cantareata a vorbit dprocesul de custodie, dezvaluind ce eforturi face pentru a-si avea fetita din nou aproape.

- Un tanar de 25 de ani din comuna prahoveana Magurele isi cauta cu disperare copilul, o fetita in varsta de 2 ani, si pe sotia lui, in vasta de 21 de ani. Cele doua sunt disparute de acasa de patru zile, iar barbatul banuieste ca ceva rau s-a intamplat, mai ales ca sotia sa are probleme grave de vedere.

- Pentru anul 2018, minivacantele sunt mai putine decat in 2017. Primele zile libere vor fi luni si marti, 1 si 2 ianuarie 2018. Tot in ianuarie vom avea o noua zi libera, 24 ianuarie (marti), Ziua Unirii Principatelor Romane. Urmatoarele zile libere vor fi in luna aprilie, de Pasti. Astfel,…

- La inceputul lunii septembrie, o rulota cu numere rosii de Bucuresti, a luat foc pe bulevardul Mamaia din Constanta. In urma incendiului, o fetita de 6 ani a murit carbonizata, iar tatal acesteia a suferit arsuri grave, dupa cateva zile de spitalizare murind. Dupa aproape 3 luni, procurorii au stabilit…

- Actrita Naya Rivera, cunoscuta din serialul "Glee", a fost arestata pentru violenta domestica dupa ce s-a certat cu sotul ei din cauza copilului si l-ar fi lovit, potrivit Politiei citata de BBC. Actrita in varsta de 30 de ani, care interpreteaza rolul Santana in serialul de televiziune, a fost retinuta…

- Oana Roman a fost contactata de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, in legatura cu mesajul acid postat de Oana Zavoranu pe o retea de socializare. Vedeta a acceptat sa aiba o reactia in aceasta situatie care nu o pune deloc intr-o lumina buna.

- Consiliul Concurenței a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna, unul dintre posibilele motive fiind creșterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor și pune presiune pe inflație, a…

- Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sanatate.A fost operat de colecist, iar starea lui nu este un foarte buna, iar medicii sunt rezervati. Cel mai mult sufera Oana, soția lui frumoasa, care nu o data a recunoscut ca nu ar putea trai fara persoana iubita.

- Dana Nalbaru și Dragos Bucur au infiat o fetița. Familia lor s-a marit cu un nou membru, iar prima apariție a fetiței in public, a fost la premiera filmului „Hawaii”. Dana Nalbaru și Dragos Bucur au acum trei copii, dupa ce aceștia au adoptat o fetița. Actorul a confirmat acest lucru, insa nu vrea sa…

- Anul 2017 a adus mai multe zile libere pentru angajatii din Romania. Acestia au avut parte si de cateva mini-vacante. Anul viitor va adujce si el mai multe zile libere. In total, romanii vor avea parte de 12 zile libere pe parcursul anului viitor. Iata care vor fi zilele libere de care vor beneficia…

- Un studiu publicat in 2011 in Marea Britanie a scos la iveala ca un numar important de nou-nascuti (prematuri sau nascuti la termen) au inregistrat dezechilibre semnificative ale saturatiei oxigenului in sange dupa ce au stat intr-un scaunel auto tip scoica timp de 20 minute. Din pacate in…

- Scandalul demiterii vicepreședintelui Marius Gheorghița de la conducerea Consiliului Județean Bacau, prin retragerea sprijinului politic, are și alte explicații decat cele prezentate oficial de deputatul Constantin Avram, președintele ALDE Bacau.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Iulia Albu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton, vedeta a muncit foarte mult pentru a fi cine este astazi si nu regreta sacrificiile facute. Vedeta a trecut printr-o perioada grea cand a divortat, deoarecea a fost nevoita sa o ia de la zero.

- Exista si alte cauze de a te imbolnavi de inima, iar asta ne-o dovedeste Simpson, in varsta de 62 de ani care și-a pierdut terrierul Yorkshire. Dupa ce cainele a murit, Simpson a mers la spital pentru ca suferea de dureri mari in zona inimii. Doctorii au crezut la inceput ca a suferit un atac de cord.…

- Maria Constantin e bolnava. Mai exact, artista sufera de o afecțiune ce ii da de cap periodic, atunci cand afara este mai racoare. Este vorba despre o sinuzita care, din cauza unei raceli puternice, s-a mai agravat. Interpreta nu da importanța prea mare afecțiunii de care sufera, mai ales ca nu este…

- Un echipaj de jandarmi a fost solicitat, duminica dimineața, la ora 6.20, sa intervina la UPU Focșani, pentru a lua masurile necesare in cazul unui aparținator care facea scandal. Potrivit unor surse, barbatul in varsta de aproximativ 40 de ani, din comuna Țifești, participase impreuna cu soția la o…

- Gabi are 20 de ani și a crescut intr-un centru de plasament pana la 18 ani. Atunci, un barbat cu 20 de ani mai mare i-a promis fericirea, iar la mai bine de un an a venit pe lume și fiica lor. Acum se plange ca este amenințata cu moartea și se teme pentru viața ei și a fetiei.

- Zeci de case de vacanta din Ranca au fost scoase la vanzare. Preturile pornesc de la zeci de mii de euro și ajung la cateva sute de mii, in functie de suprafata și pozitie. Multi dintre cabanieri sunt suparati ca infrastructur...