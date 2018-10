Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis trece printr-o perioada grea, dupa ce starea e sanatate a soțului ei s-a agravat. Fostul edil al Capitalei a fost operat in urma cu ceva timp și comunica din ce in ce mai greu, dupa cum spunea recent Oana. Invitata la un post de televiziune, Oana Lis a vorbit despre persoanele cele mai […]…

- Reacție emoționanta a Arianei Grande dupa controversatul deces al ex-iubitului ei, rapperul Mac Miller. Vedeta se afla in doliu, iar inainte de moartea acestuia declarase ca relația dintre ei fusese un ”toxica”. Dupa moartea rapperului Mac Miller, Ariana Grande nu a facut niciun comentariu public, informațiile…

- Deea Maxer mai vrea un copil și a marturisit ca se gandește mereu la acest lucru. Vedeta susține ca l-a batut la cap pe soțul ei, dar fara succes. Cei doi sunt casatoriți de zece ani și au impreuna un copil pe nume Andreas. Deea Maxer a marturisit ca și-a dorit al doilea copil, dar […] The post Deea…

- Adela Popescu este insarcinata și va avea inca un baiețel cu Radu Valcan. Vedeta pare intr-o mare forma și deși e in ultimul trimestru din sarcina, nu pare a fi luat prea multe kilograme. Recent, Adela a postat cateva fotografii din fața spitalului, in care le spunea prietenilor și fanilo ca a venit…

- Iulia Albu spune lucrurilor pe nume și nu se abține de la niciun comentariu, atunci cand vine vorba sa iși exprime parerea despre vedetele noastre autohtone. De aceasta data, l-a luat in vizor pe Mihai Bendeac și a comentat referitor la selfie-urilor sale pe care le-a facut in ultima perioada in lift.…

- Povestea unei femei din București i-a impresionat pe internauți! Doamna Sanda iși vinde carțile pe strada pentru sume infime. Femeia traiește dintr-o pensie de doar 584 de lei, așa ca s-a simțit nevoita sa iși vanda bunurile de prin casa. Doamna Sanda nu accepta bani din mila, mancare sau haine. Ea…

- Iulia Albu și-a pastrat silueta de-a lungul timpului, insa in copilarie avea numeroase porecle din cauza fizicului ei. Vedeta a dezvaluit ca era cea mai inalta și cea mai slaba din toata școala și era numita „Schelet”, „Scheletron”, „Barza” sau „Girafa”. Jurata “Bravo, ai stil!“ și-a adus aminte cu…