Iulia Albu nu se poate abține! Este cunoscuta in randul vedetelor ca nu se ferește sa faca praf pe oricine atunci cand este vorba de vestimentația, iar acum victim i-a cazut Oana Roman. Ținuta fiicei fostului premier a fost luata la rost de exigentul critic de moda. „Viata e roz si roz este si Oana […] The post Iulia Albu, atac la Oana Roman: ” Daca vrei sa fii roz si sa arati ca o briosa expandata…” appeared first on Cancan.ro .