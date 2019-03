Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 17 specii de rechini sunt in pericol de extinctie, potrivit estimarilor unei liste ce cuprinde 58 de specii de rechini si rajiformes (pesti cartilaginosi din ordinul rechinilor plati), redactata de Uniunea internationala pentru conservarea naturii (UICN).

- Oamenii de stiinta dau in judecata guvernul din Mauritius pentru ca lasa "vulpile zburatoare sa dispara", dupa ce exterminarea masiva a dus la injumatatirea acestei specii de lilieci, informeaza luni The Independent. Peste 50.000 de vulpi zburatoare au fost ucise in trei runde de sacrificari incepand…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca imparțirea banilor catre autoritațile locale nu este corecta și nici acceptabila, consiliile județene pierzand intre 17 și 70 de milioane de lei. Uniunea va depune amendamente la proiectul prezentat de Ministerul Finanțelor.Kelemen Hunor a declarat,…

- Potrivit oamenilor de stiinta acest lucru se datoreaza, in primul rind schimbarilor climatice dar si a bolilor acestor plante pentru care nu s-au descoperit posibilele tratamente, scrie descopera.ro. Desigur un alt factor foarte important care contribuie la disparitia speciilor de cafea il constituie…

- Peste 60% dintre speciile salbatice de cafea sunt in pericol de disparitie, printre acestea aflandu-se si varietatile din care se prepara cea mai populara bautura din lume, au avertizat miercuri oamenii de stiinta, potrivit Press Association. Cercetatorii de la Royal Botanic Gardens, Kew,…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Marius Parvu, a afirmat joi ca trebuie gasite solutii pentru a putea inchide definitiv activitatea unor agenti economici care incalca articole de lege ce pun in pericol sanatatea populatiei, dar si pentru a aplica amenzi la valoarea…