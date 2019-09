Stiri pe aceeasi tema

- Ginel Preda, adjunctul Politiei Prahova si Iulian Stanciu, comandantul Politiei Campina au fost cei doi ofiteri care l-au prins pe Laurentiu Marin, criminalul fugar acuzat ca si-a omorat iubita de 17 ani.

- Politia cere ajutorul cetatenilor pentru gasirea barbatului banuit ca si-ar fi ucis iubita in localitatea Sotriile, judetul Prahova. "Fata de Laurentiu Marin, in varsta de 21 de ani din Sotriile, Plaiul Campinei, sunt indicii ca ar fi autorul unei infractiuni de omor, victima fiind concubina acestuia,…

- Barbatul suspectat ca si-ar fi ucis concubina cu un topor, Marin Laurentiu, a fost prins, spun surse judiciare pentru STIRPESURSE. Politistii din Prahova au facut duminica apel la populatie pentru gasirea acestuia.Sursele citate spun ca baiatul se afla in custodia politistilor prahoveni,…

- Scene de groaza: O fata de 17 ani a fost ucisa de iubit cu toporul. Politia il cauta pe barbat cu cainii Scene de groaza intr-o localitate din Prahova. O adolescenta de 17 ani a fost gasita moarta in casa, cu gatul taiat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare…

- F.T. In cursul dimineții de sambata, 24 august, a fost identificat posibilul autor al accidentului de la Tatarani, in urma caruia un batran in varsta de 82 de ani și-a pierdut viața. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, autorul accidentului mortal ar fi un tanar…

- Dupa ce a reusit performanta de a fi prins de cinci ori in trei zile fara permis de conducere, un tanar din comuna damboviteana Cobia a recidivat. S-a urcat a sasea oara la volan si l-a atacat pe un vecin cu maceta.