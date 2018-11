Stiri pe aceeasi tema

- Pentra ca starea de sanatate a lui Viorel Lis s-a imbunatațit considerabil, Oana a fugit de-acasa cu prietenii. Blondina s-a dus sa vada un film singura, apoi sa ia masa in oraș, alaturi de unii dintre cei mai buni prieteni ai ei. Oana Lis a fost sa vada filmul „Povestea unui pierde-vara, apoi s-a intalnit…

- E dramoleta in toata regula in lumea buna. Soția unui multimilionar despre care vorbește intreaga Romanie a fugit in vacanța cu un cunoscut om de televiziune. (Super oferta de angajare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1, DIN ROMANIA, va prezinta detalii fabuloase din mega-telenovela care e pe cale sa aprinda…

- Feli Donose mai are foarte puțin pana va naște. Artista a facut declarații uluitoare despre perioada sarcinii, dar și despre iubitul ei care a fost nevoit sa-i suporte dramatismul, spune ea. Feli a marturisit ca s-a ingrașat 9 kilograme. „Eu nu vreau sa țin treaba asta secret, e tatal copilului meu,…

- Da, au dat-o pe fața! Rocsana Nemeș și Calin Hagima au ieșit, oficial, la o masa intr-unul dintre cele mai cunoscute terase din Capitala. Omul de afaceri și celebra Rocsana nu se mai ascund de cateva zile! Relația lor a incepul prin luna iunie a acestui an, timp in care cei doi au preferat sa […] The…

- Gabi Torje, unul dintre cei mai buni mijlocași ai naționalei Romaniei, a fost de-a lungul timpului implicat in mai multe episoade in care a dat dovada de un comportament nesportiv și care au facut deliciul presei. Daca in primavara juca in ”naționala” lui Contra, acum, de cand a abandonat sportul rege,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit in urma cu cateva luni, insa au ramas in relații bune de dragul fetiței lor, micuța Sofia. Cei trei au plecat impreuna in vacanța și s-au fotografiat la o piscina. Blondina și prezentatorul tv au postat mai multe fotografii in care apar alaturi de fiica…

- Relația lor scarția de cateva saptamani, de cand iubitul și-a manifestat gelozia pe rețelele de socializare. Acum, aflam ca cei doi au ales sa puna punct relației lor de aproape doi ani. Ce s-a intamplat? Kourtney și Younes, in vacanța din Italia Potrivit presei internaționale, relația celor doi avea…