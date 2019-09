Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața de jazz Nancy Holloway a murit, in urma unor probleme grave de sanatate, la varsta de 86 de ani. Artista s-a retras de pe scena in 2008, cand a aflat și ca este grav bolnava. Nancy Holloway a fost gasita moarta in locuința sa din Paris. „Nancy Holloway a murit in aceasta dimineata la locuinta…

- Frumoasa interpreta de muzica populara din Bumbești Jiu a avut parte de o adevarata surpriza in aceasta vacanța! Iubitul ei a cerut-o in casatorie chiar la malul marii. Adriana Maria Soreanu și iubitul ei Ionuț Stan de profesie instrumentist și angajat al Școlii Populare de Arte din Targu Jiu, conform…

- Carlos Cruz-Diez, artistul din Venezuela, pionier al artei cinetice și optice din secolul XX, a murit la Paris, la 95 de ani, anunța Reuters, potrivit Agerpres.Moartea artistului considerat unul dintre cei mai inovatori creatori din secolul XX a fost anunțata duminica pe site-ul fundației…

- Arheologi din Rusia si Franta considera ca au descoperit scheletul unuia dintre generalii favoriti ai imparatului Napoleon Bonaparte, care a murit in urma cu peste 200 de ani din cauza ranilor suferite pe campul de lupta in Rusia si care a fost ingropat intr-un parc, sub fundatia unui ring de dans,…

- Dupa egalul cu Franța, naționala Romaniei Under 21 s-a calificat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor, pentru a patra oara. Am debutat in 1924, la Paris, 0-6 cu Olanda, apoi faimoasa echipa a Ungariei ne-a eliminat de la Helsinki, 1952. In 1964, tot in capitala Japoniei, dam, din nou,…

- Philippe Cerboneschi, zis si Zdar, in varsta de 50 de ani, membru al duo-ului francez Cassius, a murit la Paris, miercuri, a transmis agentul sau. “A cazut din greseala de la fereastra unui imobil...

- Alexandra de la „Insula Iubirii” și iubitul ei au venit impreuna in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre relația lor. Fosta iubita a lui Aurel a povestit cum a fost ceruta in casatorie și de cat timp iși cunoaște viitorul soț. „M-a cerut dupa 6 luni de relație, ne cunoașteam de…

- Otilia Bilionera este in culmea fericirii. Artista a fost ceruta in casatorie. Otilia Bilionera se afla in vacanța in Turcia, cu iubitul ei. de ziua ei de naștere, pe 13 iunie, artista a avut parte de o surpriza de proporții. Artista in varsta de 26 de ani a fost ceruta in casatorie de iubitul ei și…