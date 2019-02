Iubitul Rihannei are avere de 1,5 miliarde de dolari. Iata din ce!

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul apararii Japoniei va creste in noul an fiscal si va atinge cifra record de 47 miliarde de dolari, in conditiile in care Tokyo doreste sa-si intareasca apararea antirachete si sa desfasoare avioane invizibile pentru a face fata Chinei, relateaza vineri France Presse, conform agerpres.ro. …

- Regele Salman al Arabiei Saudite a anuntat marti un buget de 1,11 mii de miliarde de riali (295 miliarde de dolari) pentru 2019, cel mai mare din istoria tarii, si a spus ca guvernul va continua reformele economice, transmite...

- Regizorul și producatorul de film George Lucas s-a situat, in 2018, pe primul loc in topul 10 al celor mai bogate celebritați americane, pentru al treilea an consecutiv, cu o avere de 5,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes, scrie Mediafax.George Lucas, in varsta de 74 de ani, creatorul francizei…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a anuntat marti un buget de 1,11 mii de miliarde de riali (295 miliarde de dolari) pentru 2019, cel mai mare din istoria tarii, si a spus ca guvernul va continua reformele economice, transmite Reuters preluata de news.ro.Guvernul prognozeaza un deficit bugetar…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti aprobarea unui program de ajutor financiar pentru Ucraina si deblocarea imediat a sumei de 1,4 miliarde de dolari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Canada cauta mijloacele de a nu onora un important contract de vanzare de arme catre Arabia Saudita, a anuntat duminica premierul canadian Justin Trudeau, criticat de opozitie si de militantii pentru apararea drepturilor omului, relateaza AFP. Trudeau a declarat pana acum ca este "extrem de dificil"…

- Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) mizeaza in 2019 pe o crestere de 9,91% a profiturilor nete inregistrate de companiile aeriene din intreaga lume, gratie scaderii pretului petrolului si cresterii economice viguroase, transmite AFP.Conform prognozelor IATA publicate…

- Producatorul italian de ciocolata Ferrero este interesat sa achizitioneze divizia internationala a Campbell Soup, care include brandul de biscuiti Arnott, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, conform Agerpres. Grupul italian este consiliat in aceasta afacere…