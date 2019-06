Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep i-a transmis, sambata, pe contul ei de Instagram, o urare pentru mama ei, Tania Halep, a carei zi de naștere este pe 1 iunie. Jucatoarea de tenis nu a lasat aceasta zi speciala din viața ei sa treaca fara sa-i transmita mamei ei un gand bun și pe rețelele de socializare. "La multi ani…

- Acum jumatate de an, Feli devenea mama pentru prima oara. Astazi, in ziua in care micuța Nora Luna implinește varsta de 6 luni, artista a transmis un mesaj emoționant, in care iși toarna tot sufletul!

- Massimiliano Allegri (51 de ani) o parasește pe Juventus in aceasta vara, iar Cristiano Ronaldo (34 de ani) nu a ramas indiferent. Dupa cinci ani petrecuți pe banca „Batranei Doamne", antrenorul italian a luat hotararea de a se desparți de clubul alaturi de care a caștigat 11 trofee. Deși au lucrat…

- Un barbat din Dambovița a fost reținut de polițiști și va fi propus pentru arestare preventiva pentru o teribila oroare pe care a comis-o in Dambovița. El a violat in mod repetat fetița de 13 ani a iubitei sale. Fata este imobilizata intr-un scaun cu rotile. Copila a ascuns totul, chiar si cand a ramas…

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru simpatica Majda, colega de platou a lui Cristi Brancu. Fetița vedetei, micuța Miriam implinește varsta de 7 anișori, iar mamica ei i-a transmis un mesaj plin de emoție.

- Jojo și Paul Ipate au alergat pentru ultima oara in aceasta seara, cu rucsacurile in spate, la Asia Express. Din cauza unor probleme de sanatate, Paul Ipate și-a anunțat retragerea, iar Jojo a fost alaturi de el pana in ultima clipa.

- Andreea Balan a ținut ca fanii sa auda de la ea despre problemele de sanatate pe care le-a avut la naștere. Mai mult decat atat, indragita artista a explicat, joi, intr-un mesaj postat pe Instagram și...

- Andreea Balan și-a cunoscut de-abia astazi fetița, pe Clara Maria, dupa ce a luptat 2 zile pentru viața ei. Artista este recunoscatoare medicilor pentru tot ceea ce au facut pentru ea și este extrem de bucuroasa ca totul s-a terminat cu bine. Citește și: Simona Gherghe, speriata de situatia Andreei…