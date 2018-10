Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus ca arestarea ei si a Alinei Bica le-a expus, iar acum se teme pentru fetita, deoarece presa a relatat ca cele doua sunt bogate si in Costa Rica se vorbeste des despre sechestrari. Alexandrov a mai spus ca Bica a fost in audienta la Interpol. „Toti stiu unde locuiesc, stiu cum arata. In contextul in care presa spunea despre ele ca au milioane de euro, eu nu sunt in siguranta, pentru ca in Costa Rica se vo (...)