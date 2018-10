Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea care a fost arestata recent in Costa Rica, a postat, luni, pe Facebook, o noua fotografie in care apare alaturi de fetița adusa pe lume acum aproape trei saptamani. Iubitul fostului ministru al Turismului a publicat pe rețeaua de socializare o imagine in care…

- Alina Bica a fost și ea arestata, pentru doua luni, in Costa Rica, unde fugise alaturi de Elena Udrea! Fosta șefa a DIICOT a fost saltata de Interpol la 4 ore dupa ce Udrea a fost prinsa, joi.Deși inițial se știa ca Bica a fost reținuta pe strada, conform lui Adrian Alexandrov, concubinul…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, a anuntat, ieri seara, intr-o conferinta de presa, seful Interpol Costa Rica. Autoritatile romane trebuie sa finalizeze cererea de extradare in acest interval de timp. Fostul ministru al Turismului si fosta sefa a DIICOT au fost…

- O alta declarație importanta facuta de șeful Interpol Costa Rica este legata de extradarea Elenei Udrea, avand in vedere ca aceasta este un copil nascut in Costa Rica. „Faptul ca (Elena Udrea – n.r.) are si un copil nu este un obstacol pentru a duce la capat procedura de extradare, cel puțin nu in acest…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, susține ca șansele privind extradarea clinetei sale sunt destul de reduse. „Judecatorul care se va pronunța pe cererea statului de extradare, atât pentru Elena Udrea, cât și pentru Alina Bica, bineînțeles ca în dosare…

- Elena Udrea si Alina Bica se afla intr-o inchisoare de femei despre care presa scrie ca are conditii groaznice. Imaginile filmate acolo dovedesc ca inchisoarea detine si o gradinita si un salon de coafor. Inchisoarea, veche de 80 de ani, va fi demolata anul viitor. Inchisoarea El Buen Pastor…

- ,,Elena Udrea și Alina Bica au fost saltate de pe strada de mâna lunga a statului paralel, care are în subordine Interpolul și autoritațile din Costa Rica și din întreaga lume'', a comentat Cristian Tudor Popescu la Digi24.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...