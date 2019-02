Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost eliberata chiar in ajunul Craciunului din inchisoarea din Costa Rica, unde a fost incarcerata pe 3 octombrie, iar acum se poate bucura de micuța ei, Eva, și pare sa fie foarte fericita alaturi de aceasta, de mama sa, dar și de partenerul ei de viața, Alexandrov Adrian. In prima zi…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, la Romania TV, ca inca mai are resursele morele și pshice sa o ia de la capat. "Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate", a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau de la capat". Elena Udrea sustine…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat un mesaj induioșator pe pagina sa de Facebook. Partenerul omului politic spune ca nu iși pierduse nicio clipa speranța ca Elena Udrea va fi eliberata, iar familia lor reunita.

- Elena Udrea va fi eliberata din inchisoare, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul dosarului ”Gala Bute”, iar iubitul ei, Adrian Alexandrov, a reacționat imediat pe rețelele de socializare.

- Recent intors in Romania, Adrian Alexandrov, și-a lasat treburile nerezolvate și s-a intors inapoi in Costa Rica, pentru a fi alaturi de Elena Udrea, aflata in inchisoare, și de fiica lui.

- Iubitul Elenei Udrea a facut public un mesaj sfașietor despre fiica lui, Eva Maria. Gandul transmis de Adrian Alexandrov a fost scris la o poza de album cu mica prințesa pe care Elena Udrea i-a daruit-o. Va reamintim ca, la scurt timp dupa ce a devenit mamica, fosta blonda de la Cotroceni a fost arestata…

- }n timp ce Elena Udrea se aflE in continuare in inchisoare in Costa Rica, Adrian Alexandrov ixi vede de viatE aici, in Romania. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe iubitul blondinei intr-un centru comercial din CapitalE, acolo unde s-a bucurat de cateva ore de relaxare.