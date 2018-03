Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat politia ca face presiuni asupra martorilor cu intentia de a-l "murdari", potrivit unei inregistrari video publicate miercuri pe pagina sa de Facebook, relateaza AFP. In aceasta prima reactie directa de la anuntul ca fostul sau consilier Nir Hefetz…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, înca se afla în Costa Rica, avocatul sau prezentând, la instanta suprema, la termenul de vineri în dosarul &"Bica 2&", doua documente medicale pe care clienta sa i le-a

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Viitorul politicii romanești nu ofera nicio raza de speranța, evenimentele care i-au avand in centrul atenției pe tinerii din politica autohtona, fie ca a fost vorba de social-democrați sau liberali, au fost negative. Ultimul care s-a afișat intr-un mod care va avea efecte nedorite asupra carierei sale…

- Antena 3 a anuntat marti dimineata ca a intrat in posesia unui document care arata ca CNAIR nu are suficiente rezerve de sare. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a intervenit telefonic, spunand ca este suficienta sare pentru a interveni in urmatoarele 20 de zile, stocul la nivelul intregii…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga din turneul de la Doha, dupa ce a ajuns in semifinala, chinuita de o accidentare mai veche suferita la Australian Open. Efortul incredibil depus la Melbourne, combinat cu problema de la glezna, au determinat-o pe sportiva din Romania sa ia decizia de a se menaja.

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata și sentimentul de implinire i se citește pe fața. Elena Udrea, in varsta de 45 de ani, a anunțat zilele trecute ca este insarcinata și in cateva luni va deveni mama. Fostul Ministru al Turismului a dezvaluit…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Este foarte multa fericire in sufletul Elenei Udrea, dupa ce a aflat ca este insarcinata cu baieti gemeni. Aceasta si Adrian traiesc o poveste foarte frumoasa de dragoste, iar vestea ca aceasta este gravida i-a facut si mai fericiti. Iubitul Elenei Udrea a oferit primele declaratii despre sarcina acesteia.

- Razboiul dintre actritele Kim Cattrall și Sarah Jessica Parker nu se mai sfarseste. Aceasta este concluzia echipei “Sex And The City”, care ar dori sa inceapa filmarile pentru cea de a treia serie mult asteptata de fanii. Probabil ca Samantha va fi ucisa și inlocuita, au decis ei, cautand deja o alta…

- Fostul Ministru al Turismului si iubitul ei Adrian Alexandrov au o relatie de aproape doi ani. Cei doi s-au logodit anul trecut, iar in vara trecuta presa centrala scria ca Elena Udrea a mers la o clinica din Grecia pentru a incepe tratamente de fertilizare.

- Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde iși duce sarcina mai departe liniștita, departe de agitația din Romania. Fosta apropiata a lui traian Basescu a dezvaluit ca iși petrece timpul alaturi de Alina Bica, fosta șefa DIICOT.

- Elena Udrea a anunat la TV ca va avea gemeni. Ea a acordat un interviu prin telefon pentru postul de eleviziune Antena3. In urma cu ceva timp s-a zvonit ca Elena Udrea ar fi insarcinata cu Andrei Alexandrov , iubitul ei, insa acest lucru nu a fost confirmat. Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a acordat…

- Elena Udrea raspunde in locul iubitului sau, pe Facebook. Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a fost apostrofat de un fan, pe pagina lui de Facebook, cu privire la relația sa cu “blonda de la Cotroceni”, fiind acuzat ca are o “prietena „fugara”, „hoata”, „mincinoasa” si „mafioata”. Surpriza, insa,…

- PlecatAƒ din AarAƒ, Elena Udrea lanseazAƒ un nou atac, pe Facebook, susAinA¢nd cAƒ aEzSistemul a dat AYah mat AYi Kovesi a umilit toAi marii politicieni ai AAƒriiaE. De asemenea, fostul ministru se rAƒzboieAYte cu presa care a scris cAƒ a fugit din RomA¢nia A®n Costa Rica, acuzA¢nd-o de manipulare.

- Elena Udrea este plecata din tara, aceasta afirmand ca este plecata in Grecia. Numai ca aceasta si-a amanat revenirea in tara si a alimentat zvonurile carora s-ar ascunde in Costa Rica la prietena ei, Alina Bica. Ultima actualizare: Miercuri, 14 Februarie 2018 12:54

- Surse apropiate fostului ministru PDL al turismului, Elena Udrea, au declarat pentru PSnews.ro ca aceasta a luat decizia de a parasi țara, aflandu-se cel mai probabil in Costa Rica. Informația este una plauzibil, cu atat mai mult cu cat tot acolo se afla prietena Elenei Udrea, Alina Bica. In octombrie…

- Vestea ca Elena Udrea ar fi insarcinata a provocat o adevarata rumoare in lumea buna a politicii romanești, chiar daca, ulterior, ea a negat acest lucru. Ajunsa insa la 44 de ani, cea mai cunoscuta blonda a politicii romanești pare sa simta nevoia sa aiba un moștenitor alaturi de iubitul și logodnicul…

- Relatia dintre Elena Udrea si Adrian Alexandrov pare sa fie una atipica si asta pentru ca fantele din Tulcea i-a pus o conditie celebrei blonde. Spynews.ro a aflat ce trebuie sa faca controversata doamna de pe scena politicii romanesti pentru a avea o relatie linistita.

- Ianis Hagi (19 ani) n-a convins la Fiorentina și a fost rascumparat de Viitorul, insa mijlocașul roman l-a impresionat pe fostul sau coleg de la Primavera, atacantul Gabriele Gori (18 ani). "Ianis Hagi este un mare jucator! Poate ca nu a avut suficent spațiu și nu a putut oferi ce-și dorea la Fiorentina,…

- In amicalul amical din Antalya cu Galatasaray cea mai galonata formatie din fotbalul turc , Gica Hagi i a oferit ocazia debutului la prima echipa a FC Viitorul lui Alexi Pitu, mezinul lotului constantean din acest cantonament Aflat la prima actiune alaturi de echipa de seniori, lui Alexi Pitu care este…

- Viitorul l-a cedat in aceasta iarna pe George Țucudean la CFR Cluj, incasand 450.000 de euro in schimbul atacantului care a avut o prima parte de campionat foarte buna. Președintele clubului, Cristian Bivolaru, a explicat de ce Viitorul a acceptat aceasta oferta, in ciuda faptului ca formația lui Gica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca el nu va mai face propunerea pentru premier in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc marti, nominalizarea urmand sa...

- Bianca, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", si-a indeplinit un vis! Focoasa bruneta a plecat la mii de kilometri departare pentru a lua parte la un fenomen foarte frumos, dar si pentru a se relaxa si bucura de zapada!

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre academia de la Berceni construita de Gigi Becali. Fostul portar a dat detalii despre planurile steliștilor, despre investiția facuta și anunța ca academia stelista va fi mai buna decat cea a celor de la Viitorul. "Eu zic ca in doi ani…

- Transferurile de bani ale moldovenilor care muncesc peste hotare, chiar daca ramân la un nivel destul de înalt, nu mai joaca un rol important, în condițiile în care exporturile depașesc banii introduși în țara, deja al treilea an consecutiv. În 2017 volumul remiterilor…

- Liderul la zi al marcatorilor din Serie A a plecat departe de Roma sa se relaxexe. Ciro Immobile a ales sa petreaca scurta vacanța de iarna in Maldive, impreuna cu soția sa, Jessica, cu care a sarbatorit "poker"-ul semnat sambata, cu SPAL. Viitorul adversar al FCSB in "16-imile" Ligii Europa are 20…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre decizia celor de la CFR Cluj, de a-l transfera pe George Țucudean, de la Viitorul. In plus, acesta a vorbit și despre Omrani, varful formației clujenilor. "Ce mare transferuri a facut CFR Cluj? L-a adus pe Țuducean. Noi l-am avut pe el la echipa și i-am dat…

- Deranjata de comunicatul publicat de Viitorul pe site, (detalii aici) Fiorentina nu accepta prima oferta pentru Ianis Hagi și vrea bani mai mulți, susținand ca intr-un an și jumatate i-a crescut valoarea mijlocașului roman. Fiorentina ține la preț și nu ii da ușor drumul lui Ianis Hagi. Gruparea viola…

- Evenimentul regional al anului – Winter Cupu Pe 9 februarie se da startul celei de-a șaptea ediții a Winter Cup la futsal. Evenimentul se bucura de prezența FRF, care a devenit partenerul AJF Vaslui in organizare. La start se anunța un numar mare de echipe participante. Asociația Județeana de Fotbal…

- Jandarmeria transmite, intr-un comunicat de presa, ca pentru reducerea deficitului de personal, institutia va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs, prin incadrare directa, a 151 de posturi vacante - 51 de posturi de ofiter, 61 de posturi de subofiter si 39…

- Nava Christophe de Margerie care transporta prima livrare de gaze naturale lichefiate provenite de la proiectul Yamal, din zona Arctica a Siberiei, a ajuns joi seara la terminalul Isle of Grain din Marea Britanie, a informat compania National Grid care gestioneaza sistemul de gazoducte din Marea Britanie.…

- Nelut Rosu a fost dat afara la sugestia antrenorului italian Delio Rossi, intrucat acesta isi dorea un jucator de profil mai defensiv la centrul terenului. Rosu va incasa cateva salarii compensatorii dupa ce a fost pus pe liber de Levski. Ajuns in vara in Bulgaria, Rosu a prins doar patru…

- Trei noi jucatori, toti straini, pleaca de la clubul alb – violet de prima liga. Lui Ivan Curjuric, Camaldine Abraw și Miguel Bianconi-Kohl li s-a strans prieteneste mana si li s-a multumit pentru perioada petrecuta la ACS Poli Timișoara. De comun acord cu acestia, a anuntat clubul, au fost…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte miercuri o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi, informeaza…

- CFR-ul lui Petrescu, laudat de Hagi: ”Iși merita locul” Fostul decar al echipei naționale i-a felicitat pe ”ceferiști” pentru evoluțiile din prima parte a sezonului. În ultima etapa din 2017, CFR Cluj a pierdut cu 1-2 pe terenul lui CS Universitatea Craiova. A fost primul eșec înregistrat…

- Comisia Europeana a decis modificarea Politicilor Agricole Comune (PAC), domeniu cheie care beneficiaza de cea mai mare cota din fondurile Uniunii. Miza PAC a fost intotdeauna foarte importanta, Marea Britanie ducand un adevarat razboi cu CE, in perioada Teatcher, tocmai din cauza cotelor alocate…

- ACS Poli Timișoara a semnat cu casa de pariuri ”Winner”. Fotbalul romanesc, in frunte cu FRF și cu LPF, in zodia pariurilor. ”Am ales aceasta echipa deoarece este una dintre formațiile cele mai bine cotate din punct de vedere al audienței, este pe locurile 4-5 ca medie de spectatori”, a spus reprezentantul…

- În urma cu ceva vreme au aparut zvonuri cum ca ”Regele” fotbalului românesc, Gica Hagi, i-ar fi finanțat cariera Simonei Halep.Conform unor articole publicate în urma cu mai mulți ani, tatal Simonei Halep ar fi împrumutat 500.000 de euro de la Hagi…

- Presedinte al organizatiei de tineret a Aliantei pentru Restaurarea Monarhiei si autor al unei carti despre Regele Mihai, Tudor Visan-Miu (22 de ani) a vorbit pentru Adevarul despre cum vede el viitorul monarhiei si ce l-a motivat sa devina monarhist.

- Fostul ministru american al apararii Robert Gates a afirmat marti ca s-ar putea ca in 2018 sa aiba loc ''un razboi total'' intre Israel si militia siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, relateaza agentia Xinhua.Gates a facut declaratia respectiva in Dubai, in cadrul summitului anual…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…