Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, devastata de vestea ca iubitul ei a pierit intr-un accident auto, și-a luat viața la doar cateva ore dupa ce a auzit vestea. Alice Robinson, din Marea Britanie, și-a pierdut mințile in momentul in care a auzit ca și-a pierdut iubitul, potrivit mamei ei. Ea a fost gasita moarta la mai puțin…

- Un roman a murit, joi, dupa ce a fost spulberat pe bicicleta de o mașina, in apropiere de Milano. Grav ranit, barbatul de 28 de ani a fost abandonat pe asfalt de șoferul autoturismului care a fugit de la locul accidentului. Incidentul șocant a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Rombon, la granița…

- București: Un barbat de 62 ani a fost lovit mortal de o masina pe trecerea de pietoni si aruncat la mai bine de 50 de metri distanta. Barbatul traversa neregulamentar strada, iar șoferul nu a mai putut evita impactul din cauza vitezei. In acest caz, politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere…

- Un copil de 13 ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa neregulamentar strada, in localitatea Rodna, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Bistrița-Nasaud, Cristina Racila, copilul de 13 ani a fost gasit inconștient, in stop cardio-respirator,…

- Un adolescent din Germania a reușit sa treaca examenul auto practic (traseul) și sa-și piarda permisul, totul in mai puțin de o ora. Baiatul a fost prins de poliție cand conducea cu 95 de km/h intr-o localitate, unde limita legala este de 50 de km/h. Cum a venit, așa s-a și dus. Polițiștii rutieri au…

- O noua tragedie in trafic. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit ieri seara dupa ce a fost lovit de masina, pe o trecere de pietoni din apropierea Mall Craiova, pe Calea Bucuresti din Craiova, transmite realitatea.net. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Mihaela Gird, la volanul masinii se…

- Marius Valentin Parfenie, tanarul care a intrat cu mașina, in plin, intr-un grup de persoane aflate in parcarea unui mall din Braila, este recidivist. In urma cu doi ani, impreuna cu tatal sau, el a batut o persoana cu o ranga.Conform deciziei instanței, tanarul a fost gasit vinovat de loviri…

- Un accident rutier soldat cu moartea unui barbat s-a produs marti seara, in jurul orei 21, pe DN1, in zona Paralela 45. Potrivit primelor informatii, se pare ca pietonul a traversat DN prin loc nepermis, moment in care a fost lovit de un autoturism ce se deplasa pe sensul catre Brasov. La fata locului…