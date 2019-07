Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef DIICOT, Felix Banila, a anunțat, miercuri, ca Direcția nu are in acest moment nici macar rezultate preliminare referitoare la fragmentele osoase ridicate din casa lui Gheorghe Dinca, astfel ca informațiile aparute in spațiul public nu sunt confirmate oficial. El a spus ca nu este neglijata…

- Anchetatorii nu au probe ca fetele sunt moarte si nu exclud ca ele sa fie in viata: Nu putem neglija aceasta varianta. Banila, DIICOT: Despre fata de 15 ani, a spus prima data ca a aruncat-o in Olt, apoi ca a aruncat-o in Dunare Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca Directia nu…

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Dezvaluiri fara precedent facute de Marian, iubitul Alexandrei, tanara din Caracal. Acesta a vorbit despre ce trebuiau sa faca cei doi tineri in oraș. Cu toate acestea, planurile lor au fost date peste cap dupa ce tanara nu a mai ajuns la intalnire. Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani,…

- Libertatea a vorbit cu baiatul care o aștepta pe Alexandra in Caracal in ziua in care a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de moartea sa și a Luizei Melencu. Corespondența din Caracal Marian are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat și viseaza la o cariera militara. A cunoscut-o…

- Gheorghe Dinca, cel mai probabil confruntat cu probele gasite de anchetatori, a recunoscut in cursul zilei de duminica doua crime. Le-a povestit anchetatorilor in detaliu cum a operat, audierea, intrerupta initial din cauza unei stari de rau invocate de inculpat, prelungindu-se ulterior pana dupa miezul…

- Avocatul din oficiu al lui Dinca Gheorge a confirmat duminica faptul ca ucigașul a indicat locul unde le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dar aparatorul nu a vrut sa dea detalii. Marți se va judeca recursul la masura arestarii preventive."Corect ar fi sa se schimbe incadrarea juridica. Ma așteptam…

