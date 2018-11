Stiri pe aceeasi tema

- Cainele trebuie sa doarma cu stapana, la aceasta concluzie au ajuns o echipa de profesori de la Canisius College din New York. Animalul reușește sa induca o un somn curat și o stare de bine colegului de pat, potrivit Fox News. Potrivit autorilor studiului, femeile care prefera sa doarma cu un caine…

- De"i au o rela:ie de ceva ani, Lidia Buble "i REzvan Simion mai au incE ni"te pa"i de fEcut "i anumite praguri de care trebuie sE treacE. Nici nu vorbim aici de cEsEtorie sau de copii, ci de ceva mai banal, cum ar fi chiar intalnirea cu ~socrul.

- Brigitte NEstase se iube"te de cateva luni cu Cornel "i este mai fericitE ca oricand. Fosta so:ie a lui Ilie NEstase a depE"it perioada in care a suferit "i a plans non-stop, iar acum a rEsErit soarele "i pe strada ei.

- Spune cE a fost arsE cu tigara xi cE a indurat bEtEi chiar de la cel care ii promisese cE ii va pune lumea la picioare. ~i chiar dacE era insErcinatE, lucrurile nu s-ar fi schimbat. Diana Jivan a fEcut declaratii cutremurEtoare la "Acces Direct", acolo unde a povestit drama prin care a trecut.

- Denisa Despa este una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul romanesc. Recent, frumoasa "atenE a declarat cE renun:E la dans "i asta a "i fEcut, iar acum, via:a ei este cu totul alta. AsearE, Denisa Despa "i-a sErbEtorit ziua de na"tere in direct la ~Agen:ia VIP "i a primit cea mai importantE…

- Nikcy Minaj a pE"it precum o felinE pe covorul ro"u de la petrecerea organizatE la SEptEmana Modei de la New York. Artista s-a vopsit blond platinat "i a atras privirile tuturor cu look-ul de femeie fatalE.

- Minola a fost cerutE in cEsEtorie in aceastE varE, dupE o relatie de opt ani cu iubitul ei. Minola nu se axtepta nicio clipE la ceea ce urma sE se intample, iar iubitul ei a surprins-o in cel mai frumos fel.