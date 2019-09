Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat start inscrierilor la cea de-a treia ediție a Timișoara City Marathon. In mijlocul toamnei se va alerga din nou pe malurile batranei Bega și pe strazile Timișoarei, pentru a marca intrarea prințului Eugeniu de Savoya in cetate și, totodata, eliberarea orașului de sub dominația otomana. Cea de-a…

- Atleții covasneni Oana Malina Negrea și Dan Suciu, de la secția de atletism a Școlii de Gimnastica Botoș Liviu au concurat, duminica, alaturi de 169 de atleți profesioniști și amatori din 29 de țari, la Campionatul Mondial de Alergare de 50 km, organizat de Federația Romana de Atletism (FRA), sub…

- Rapid - ASU Poli // Patimașii suporteri ai celor doua echipe de tradiție au avut de așteptat ani buni pentru a se revedea din nou intr-un meci oficial. Momentul reintalnirii, petrecut azi, in „Regie”, ne arata de ce e nevoie de formațiile istorice ale Ligii 1 in prim-plan. Ultrașii Rapidului, infrațiți…

- Black Friday 2019 Romania se organizeaza in data de 22 noiembrie. Conform tradiției americane, Black Friday 2019 este in ziua de dupa a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adica pe 29 noiembrie 2019. Black Friday 2019, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunța a fi o zi…

- Vreți sa „dați o tura” prin istoria Banatului? Puteți face acest lucru in pas alergator. Puteți face ture in zone istorice din Banat, pe distanțe de 4,5 – 12 kilometri, cu oprire pe traseu, la obiective turistice mai puțin cunoscute. Veniți? Se fac inscrieri.

- Polițiștii sunt in cautarea unui barbat care a incercat sa jefuiasca un supermarket. Momentul, surprins de camerele de supraveghere ale magazinului, spune povestea unui tata disperat, care ar face orice sa-și ajute copilul bolnav.

- La aproape doua luni de la retragerea din box, Lucian Bute a dezvaluit ca unul dintre cele mai grele momente din cariera a fost scandalul din jurul evenimentului „Gala Bute”, in urma caruia Elena Udrea și Rudel Obreja au fost condamnați la inchisoare. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul…