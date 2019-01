Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentanților Garzii de Mediu Timiș, in luna octombrie și noiembrie, in Timișoara au fost depașiri repetate in ceea ce privește nivelului de praf PM 10, peste numarul admis de UE (cinci depașiri pe luna – nivelul permis), atat la stația TM 1 cat și TM 5. Pe tot anul, la stația din…

- Accidentul s-a produs vineri dimineața in jurul orei 5, in zona Pasajului Michelangelo. Un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism BMW, a pierdut controlul volanului și a zburat de pe pod in parcul din apropiere. In urma accidentului, șoferul nu a pațit nimic și a plecat de la fața…

- Vinovat de producerea accidentului, spun polițiștii, este un șofer in varsta de 23 de ani. Acesta circula la volanul unui autoturism BMW, dinspre Orțișoara spre Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și mașina s-a rasturnat pe șosea. Polițiștii spun ca șoferul…

- Campania „Colterm vine la tine” ajunge la un alt nivel de comunicare, susțin reprezentanții societații, care au decis sa deschisa cate o casierie in cele doua malluri din Timișoara: Iulius Mall și City Shopping. Acestea vor deveni funcționale incepand de luni, 19 noiembrie, iar programul…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui șofer in varsta de 24 de ani. Acesta circula pe Bulevardul Eroilor de la Tisa și a vrut sa vireze la stanga pe Aleea FC Ripensia. Nu i-a acordat prioritate, insa, unui conducator auto care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului,…

- Elevii lui Bogdan Bondor au dispus de LPS Tg. Mureș, scor 98-56, și Cetate Deva, 82-31, avand un total de 8 puncte (3 succese și 2 infrangeri), la egalitate cu ocupanta locului secund, „U” BT Cluj. Altfel, echipa U14 a clubului aradean va susține, in weekend, la Tg. Mureș, meciuri cu CSȘ Timișoara…

- Hotelul, aflat la intersecția strazilor Alexandru Vaida – Voievod și Caraș, a luat foc in cursul serii de joi spre vineri. Din primele informații, se pare ca flacarile au izbucnit in zona terasei / bucatariei hotelului, extinzandu-se apoi la acoperiș. Acesta a fost distrus. Pompierii…