Stiri pe aceeasi tema

- Bolnava de cancer in stadiu terminal, o fosta asistenta la maternitate a facut o confesiune șocanta, pe patul de moarte. Femeia a marturisit ca, de-a lungul a 12 ani de cariera, a schimbat intre ei peste 5.000 de copii la naștere, scrie spynews.ro.

- Fotbalistul lui FC Nantes, Ciprian Tatarușanu (33 de ani), a devenit tatic pentru a treia oara. Dupa doi baieți, Sebastian și Matei, soția lui Ciprian, Antoaneta a adus pe lume o fetița, pe care o va chema Isabel. Portarul roman l-a depașit pe Silviu Lung, care are doi baieți, pe Tibi și Silviu jr,…

- O bomba de aruncator a fost descoperita de mai multi copii, in timp ce se jucau, si care si-au anuntat imediat parintii. "Echipa pirotehnica a ISU Cluj a fost solicitata sa intervina, in 5 martie a.c.,...

- Tot mai mulți copii nou nascuți sunt abandonați, anual. In cursul anului 2018, un numar de 25 de copii au fost abandonati in Maternitate ori sectia de Pediatrie in primele zile de la nastere. Bebelusii raman in salonul din spital timp de o luna sau mai mult, pana cand autoritatile finalizeaza anchetele…

- In cursul anului 2018, un numar de 25 de copii au fost abandonati in Maternitate ori sectia de Pediatrie in primele zile de la nastere. Bebelusii raman in salonul din spital timp de o luna sau mai mult, pana cand autoritatile finalizeaza anchetele sociale, stabilesc daca pot fi redati familiilor sau…

- Reprezentanta României de la Bruxelles este împânzita cu odraslele politicienilor români. Copii de fosti ministri, parlamentari, sefi SIE si magistrati CCR au ajuns diplomati pe baza unui singur criteriu: numele parintilor.