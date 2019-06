Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 9 mai se aniverseaza Ziua Europei. Pe langa aceasta semnficatie, 9 mai marcheaza si Ziua Independentei Romaniei si a sfarsitului celui de-al doilea razboi mondial. Ziua Uniunii Europene marcheaza istorica declaratie de la 9 mai 1950, a ministrului francez de externe Robert…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, este nemultumit de mobilizarea la santierul celui de-al doilea pasaj de pe centura municipiului Arad, care are deja o intarziere de sase luni fata de graficul lucrarilor aprobat la semnarea contractului, astfel ca abia anul viitor ar urma sa fie finalizata investitia.…

- In febra pregatirilor pentru nunta care va avea loc in august, Ilie Nastase are parte de vești bune. Ioana Simion, viitoarea sa soție, a devenit bunica la varsta de doar 43 de ani. Nora brunetei a nascut o fetița superba, care a primit numele de Anastasia, potrivit click.ro. Nathalie (40 de ani), Emma…

- Boeing este in picaj la burse dupa ce duminica s-a prabusit al doilea avion 737 MAX in doar cinci luni. Compania a pierdut peste 25 de miliarde de dolari din valoarea de piata. 60 la suta din flota mondiala de 737 MAX a primit interdictie de zbor, inclusiv in Europa.