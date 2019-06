Iubita lui Radu Mazăre ajunge în România. Când va avea loc căsătoria fostului primar al Constanţei Conducerea Penitenciarului Rahova a aprobat, recent, cererea lui Radu Mazare de a se casatori in pușcarie. Ziua și ora la care va fi oficiata casatoria de catre un ofițer de stare civila urmeaza sa fie comunicata penitenciarului de Primaria Sectorului 5. Avocata fostului edil al Constantei a mers marti sa depuna toate actele la starea civila din Sectorul 5 insa nu a rezolvat nimic pentru ca solicitarea pentru casatorie trebuie depusa de viitorii miri sau de catre unul dintre acestia, in acest caz doar Roxana poate depune cererea de casatorie. "A ramas ca, dupa ce viitoarea doamna Mazare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Radu Mazare e extrem de bucuroasa ca fiul ei se insoara, chiar daca nunta care va avea loc la Penitenciarul Rahova nu va fi așa cum a visat de ani buni.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, DEZLANȚUIT total la adresa lui Klaus Iohannis: 'Romania are la Cotroceni un trantor solemn,…

- „Ei stau in alt corp al inchisorii si nu au legatura cu domnul (Liviu, n.r.) Dragnea sau (Sorin, n.r.) Blejnar", a declarat Mihai Mazare, la Penitenciarul Rahova, dupa ce l-a vizitat pe fratele sau. Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani…

- ”Nu a fost o experiența foarte placuta mai ales ca nu am reușit sa vorbesc cu el. Baieții au fost foarte omenoși totuși. Ma mai uitam la el. I-am luat o sticla de apa și mi-au spus ca nu am voie sa ii dau apa. Stewardesele m-au ajutat și au spus ca au ele grija de el. Am zburat la ghici pentru…

- Fostul primar Radu Mazare a fost adus, marti, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru confirmarea mandatului de arestare preventiva in lipsa emis pe numele lui in ianuarie 2018 in dosarul ''Polaris'', scrie Agepres. Radu Mazare a fost introdus in sala judecata avand catuse la maini si…

- Radu Mazare contesta condamnarea definitiva de 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor fictive din Constanța. Avocata sa, Ioana Focșa, a declarat marți pentru G4Media.ro ca fostul primar al Constanței a depus la Instanța Suprema o contestație in anulare. Radu Mazare a fost adus luni in Romania…

- Radu Mazare a petrecut prima noapte la Rahova, iar potrivit unor surse din penitenciar este singur in celula și a fost vazut de un medic care l-a declarat clinic sanatos. In prima dimineața petrecuta in arest, fostul edil al Constanței a baut ceai și a mancat branza și marmelada. La pranz a primit ciorba…

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare a fost adus, luni, in Romania, sub escorta Politiei, dupa ce autoritatile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea tarii noastre, potrivit Politiei Romane. URadu Mazare a fost urcat in duba Politiei de Frontiera,…

- Cererea de extradare a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare Autoritatile din Magadascar au admis cererea de extradare a fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare. El urmeaza sa fie adus în România,…