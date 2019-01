Stiri pe aceeasi tema

- „Irina Tanase va deveni cat de curand sotia lui Liviu Dragnea”, a spus Codrin Stefanescu, la un post de televiziune. Totodata, el a precizat ca șeful PSD nu a plecat si nu va pleca in insulele Maldive, asa cum s-a zvonit in ultimele zile. „Liviu Dragnea nu se afla in Maldive cu logodnica lui care…

- Un nou termen in procesul in care iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguta Vasilescu si Carmen Dan cer daune jurnalistilor de la Times New Roman are loc, luni, la Tribunalul Bucuresti.

- Jurnalista Denise Rifai a relatat un episod in care Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, joaca rolul principal. Conform lui Rifai, cele doua s-ar fi intalnit, intr-un magazin de pantofi de lux, acolo unde Irina Tanase a lasat aproaximativ 2.000 de euro pentru doua perechi de pantofi.Cele…

