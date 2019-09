Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut meciul cu Spania, scor 1-2, in cadrul preliminariilor EURO 2020, dar George Pușcaș putea egala in ultimele minute ale partidei. Iubita l-a susținut din tribunele Arenei Naționale. Vezi AICI desfașurarea partidei Fabiola, originara din Oradea precum Pușcaș, a fost prezenta la meci și…

- Cristian Daminuta i-a pus inelul pe deget iubitei insarcinate! Si nu asa oricum! A dus-o in vacanta, tocmai in Italia, acolo unde a pus la cale un plan special, iar noi va povestim cum s-a intamplat totul.

- George Puscas nu va fi imprumutat de Inter Milano in aceasta vara: ori va fi transferat definitiv, ori va fi pastrat in lotul antrenat de Antonio Conte, a declarat impresarul atacatului roman: „Puscas este in China si se antreneaza cu echipa, suntem in asteptatea unor evolutii, dar in acest moment…

- A cautat și Horia Tecau printre milioanele de suflete pana s-a oprit la ea. O tanara frumoasa care i-a facut inima sa tresara din nou, și nu o spunem numai noi. Drept dovada stau și fotografiile cu cei doi indragostiți.

- Milos Raonic, locul 17 ATP, este calificat in optimile de la Wimbledon, unde va juca luni impotriva lui Guido Pella, locul 26. Deși canadianul Raonic este numarul 17 in ierarhia ATP la zi, intr-un clasament inedit al susținatoarelor e cu siguranța pe podium :) Topmodelul belgian Camille Ringoir a…

- Durere de nedescris in familia Ioanei Madalina Banu, tanara de 19 ani gasit moarta pe plaja, in Vama Veche. Fata disparuse de pe plasa 2 Mai saptamana trecuta, iar luni dimineata a fost descoperit trupul neinsufletit al acesteia.

- Romania defeated Malta 4-0 (3-0) on Monday night at the Ta'Qali National Stadium in a Group F EURO 2020 qualifier.The Romanian side won their first ever match against the Maltese side thanks to the goals scored by George Puscas (7, 29), Alexandru Chipciu (34) and Dennis Man (90 + 1). Romania…