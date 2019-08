Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a fost sanctionat sa dispute trei meciuri cu portile inchise in cupele europene, luni, de catre Comisia de Disciplina a UEFA, in urma incidentelor de la partida cu Honved Budapesta, potrivit site-ului oficial al gruparii din Banie. Clubul Universitatea a fost amendat…

- CS Universitatea Craiova a fost sanctionata de Comisia de disciplina a UEFA cu disputarea a doua partide pe teren propriu fara spectatori, dupa indicentele de la meciul retur cu Honved Budapesta din Liga Europa, informeaza telekomsport.ro.

- CSU Craiova a fost sanctionata de Comisia de disciplina a UEFA cu disputarea a doua partide pe teren propriu fara spectatori, dupa indicentele de la meciul retur cu Honved Budapesta din Europa League, informeaza telekomsport.ro.Un al treilea meci este cu suspendare, pentru o perioada de doi ani.…

- Un al treilea meci este cu suspendare, pentru o perioada de doi ani. In plus, CSU Craiova a fost amendata cu 60.000 de euro. CSU Craiova va evolua, joi, pe teren propriu, cu AK Atena, in mansa I a turul al treilea preliminar al Ligii Europa. Conducerea clubului oltean a pus deja in vanzare biletele…

- Managerul general al Universitatii Craiova, Marcel Popescu, a catalogat drept "reprobabile" incidentele care au avut loc la meciul cu Honved Budapesta, din Liga Europa. El a precizat ca a fost indentificata persoana care a aruncat petarda si ca va fi identificat si cel care a aruncat obiectul…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, dupa ce a trecut, joi, pe teren propriu, dupa executarea loviturilor de departajare, 3-1, de Honved Budapesta, in manșa secunda a turului al doilea preliminar. In urmatoarea faza, Craiova va evolua contra AEK Atena,…

- Universitatea Craiova intalneste maine, de la ora 19.55 (Digi Sport 1), pe stadionul „ETO Park“ din Gyor, pe Honved Budapesta, intr-o partida contand pentru prima mansa a turului doi preliminar al Ligii Europa. Delegatia alb-albastra a parasit in aceasta dimineata Bania la bordul unui charter, de pe…

- Formatia Zalgiris Vilnius a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Honved Budapesta, in mansa secunda a primului tur preliminar al Ligii Europa, meci la care Liviu Antal a marcat un gol. Echipa romanului a pierdut insa turul cu scorul de 1-3, astfel ca este eliminata si Honved este cea care…