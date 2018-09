Iubirea nu se votează, dar se protejează prin legi Fiecare om chiar merita maximum de atentie, indiferent de preocuparile intime. Fara ironie! Desi nici un homosexual nu are de patimit in Romania de azi. Dar de ce nu aud niciodata ca Bruxelles-ul nostru e la fel de tare - nu zic ca nu e deloc, dar sa fie cel putin la fel de tare - ingrijorat de lipsa autostrazilor din Romania, de problemele din sistemul de sanatate, de faptul ca se goleste tara de romani care merg si muncesc in U.E., ca multe familii trec prin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de joi, ca le-a transmis liderilor de la Bruxelles ca discutia despre existenta unui stat de drept in Romania este "o tema falsa, eminamente politica".

- Cantareața Andreea Balan nu merge la vot la referendumul pentru familie. Artista a explicat care este motivul. Andreea Balan a transmis un mesaj foarte clar, prin care explica de ce nu va participa la referendumul pentru familie . „Eu susțin egalitatea, eu susțin iubirea. Eu cred ca nu alegi pe cine…

- Fostul asociat al nasului fiului lui Dragnea si-a transformat sefia intr-un pelerinaj planetar. de Mirela Neag, Razvan Lutac si Catalin Tolontan Intr-un an si sase luni, de cand a fost numit seful ANSVSA, Sanepidul veterinar, Geronimo Branescu a reusit sa atinga mai degraba Singapore si Arabia Saudita…

- Europarlamentarul Ioan Mircea Pascu a declarat joi, la Mamaia, la deschiderea Scolii de vara a Organizatiei de Femei a PSD, ca Romania poate intampina mai multe obstacole la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, considerand, referitor la lupta politica interna, ca este nevoie de un…

- Europarlamentarul Cristian Preda anunta ca nu va mai candida pentru un mandat de deputat european in 2019, pentru ca vrea sa se implice in politica din Romania, iar acest lucru nu se poate face de la Bruxelles sau Strasbourg.

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si viceamiralul Colin Kilrain, comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale, au avut o intalnire joi, 26 iulie, la sediul Ministerului…

- ''Eu sunt foarte increzator ca va urma o schimbare majora in sensul imbunatațirii politice americane fața de Romania. Am anunțat pe DCNews venirea lui Adrian Zuckerman, pe 4 mai. Este un om de afaceri, provenit din mediul imobiliar, absolvent al Facultații de Drept, din New York, cu o diploma preuniversitara…

- Summitul NATO de la Bruxelles a fost unul extrem de zbuciumat, acoperit in torentele de vorbe, imagini și auto-promovare caracteristice Președintelui american Donald Trump, care a dominat și a acoperit mediatic pe deplin summitul.