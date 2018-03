Iubirea. De aici incepe totul - VIDEOinterviu Cristina Balan, castigatoare Vocea Romaniei. Despre creatie si inspiratie

Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 74 de ani și cu 60 de ani de cariera in spate, Margareta Paslaru ramane o artista activa, care se pregatește de lansarea unui nou album de autor, Providența, eveniment care va avea loc pe 29 martie, la magazinul Muzica. Dar cel mai bine vanduta artista a anilor ’60 nu este activa doar prin…

- Aproape 300 de doamne și domnișoare au participat la programul artistic cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, organizat de Primaria Cugir si de Casa de cultura din oraș. Surpriza organizatorilor pentru sarbatorite a fost interpretul de muzica populara, ardeleanul Marius Ciprian Pop. Pentru amatoarele…

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- Unul dintre cei mai cunoscuti creatori britanici de muzica electronica va lansa in luna martie un album despre care oamenii de stiinta spun ca are capacitatea de a ii ajuta pe oameni sa beneficieze de un somn odihnitor pe timpul noptii, scrie digi24.ro.

- Forma excelenta pentru varianta de bilet pe care zilnic o livram cititorilor noștri. Ieri am facut profit extrem de simplu, mizand pe victorii repurtate de Galatasaray, 7-0 la Karabukspor și Benfica, 5-0 acasa, cu Maritimo. Am completat combo-ul cu un pont pe goluri in ambele reprize ale meciului Liverpool…

- Povestirile din Muzica de belele descriu partea intunecata a Los Angelesului, lumea mahalalelor, a declasatilor si a ratatilor de profesie: vagabonzi, dezaxati, femei usoare, cupluri cinice sau violente, scriitori alcoolici.

- Incepand de astazi, 23 februarie 2018, la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe se va desfașura, periodic, intalnirea „Romancuțelor”, aceasta fiind de fapt un cerc de creație, pentru toate femeile și tinerele care vor sa invețe sa iși confecționeze propriile costume populare. Activitatea va fi condusa…

- Roberta Crintea, o cunoscuta cantareata de muzica populara, a postat pe pagina personala de Facebook mai multe fotografii in care apare asezata pe unul dintre scaunele de la Masa Tacerii, opera de arta realizata de marele sculptor Constantin Brancusi, situatie interzisa printr-o hotarare a Consiliului…

- Ștefan Stan are planuri mari pentru viitor și chiar iși dorește sa renunțe la burlacie și sa se așeze la casa lui, cu acte-n regula. Dupa indelungi peripeții amoroase, artistul a devenit extrem de discret cu viața sa personala și a ales sa-și țina iubita ascunsa de ochii presei și ai curioșilor. Și…

- Avem bucuria de a va invita miercuri, 21 februarie 2018, la ora 19:00, sa asistati la un recital de pian sustinut de un tanar artist cu origini focsanene - Ionut Diaconu student in anul II la Facultatea de Interpretare de pe langa Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, la clasa binecunoscutului…

- Duminica, 18 decembrie, a avut loc o noua extragere a Loteriei Bonurilor Fiscale - pentru tichetele emise in perioada 1-31 ianuarie 2018 - in urma careia au iesit castigatoare bonurile cu valori cuprinse intre 501 si 501,99 lei emise in data de 30 ianuarie 2018. Fondul de premiere pentru extragerea…

- - Proveniți dintr-o familie de artiști, bunicul dumneavoastra fiind dirijor, iar tatal, acordeonist. Prin urmare, drumul spre muzica nu a fost greu de gasit. The post De vorba cu indragitul interpret de muzica populara Raul Borlea appeared first on Renasterea banateana .

- Tudor Chirila a facut publice informații pana acum necunoscute despre el și inceputurile sale in muzica, alaturi de trupa Vama Veche. Tudor Chirila este cunoscut publicului din țara noastra din postura de jurat la emisiunea „Vocea Romaniei” , actor și muzician. Artistul este foarte zgarcit in privința…

- Cea mai titrata televiziune de știri din Europa, Euronews, a vorbit despre recordul stabilit de artiștii care au cântat la 100 de metri sub pamânt, în timpul semifinalei Eurovision din Salina Turda. ”Concurenții din semifinala Eurovision 2018…

- Anul acesta, festivalul Internațional de Chitara va gazdui cursuri de maiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, recitaluri și concerte cu artiști de renume internațional și nu numai desfașurate la Sala Capitol…

- Cehia s-a calificat in semifinalele Fed Cup, dupa ce a invins Elvetia, scor 3-1, duminica, la Praga. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4. La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu sambata pe Viktorija Golubic…

- FOTO: Casatorie in Biserica de gheața Foto: Carmen Vulcan Multi turisti au asteptat sambata si doua ore la coada, la telecabina care urca la Balea Lac, pentru a vizita Hotelul si biserica de gheata, unice in Romania. Asteptarea lor a fost rasplatita cu un peisaj superb de iarna,…

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- Sotia lui Nelu Sarbu, Gabriela, face dezvaluiri halucinante despre cum s-a stins din viata artistul. Cantaretul de muzica populara a ajuns la spital de doua ori, acolo unde i s-au prescris medicamente si a fost trimis acasa.

- Dupa relația cu Laura Cosoi, Smiley nu și-a mai asumat nicio relație, asta nu pentru ca nu a avut o iubita oficiala, ci pentru ca a ajuns la concluzia ca daca lumea știe cat mai puține lucruri despre viața lui personala este mult mai fericit. Discret in ceea ce privește lumea lui, Smiley a facut declarații…

- Cristian Tudor Popescu, fiul cel mare al unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști romani, este pasionat de muzica și film. Cristian Tudor Popescu, 61 de ani, are doi fii. Cristian, mezinul familiei, a ajuns in atenția presei atunci cand a luat bacalaureatul in 2014. Despre baiatul cel…

- A fost zi de mare sarbatoare, joi seara, in clubul Doors, care a aniversat 12 ani de existenta cu invitati speciali, de suflet care altadata urcau pe scena de concert, dar acum au stat in public , cu muzica buna, dar si cu literatura, pentru ca Amelia Stanescu, organizatorul de evenimente de la Doors,…

- Danse Lente, un brand de accesorii cu sediul la Londra, cunoscut pentru produsele sale din piele cu forme neobisnuite, a realizat o colectie de genti inspirata de doi dintre cei mai importanti artisti ai tuturor timpurilor – Brancusi si Picasso, scrie revista anothermag.com. Produsele Danse Lente sunt…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- Artistii Carmen de la Salciua si sotul ei, Culita Sterp, traiesc o frumoasa poveste de dragoste si se bucura de fiecare moment petrecut impreuna. In aceasta perioada, cei doi indragostiti petrec o vacanta de vis in Portugalia. Dupa o perioada incarcata si aglomerata, Culita Sterp i-a facut o mini-vacanta…

- Imagini de groaza la intersecția strazii Paris cu bulevardul Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Un Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a izbit violent de o Toyota Prius ce se deplasa regulamentar.

- Joi, de la ora 19:00, Filarmonica din Oradea le-a pregatit iubitorilor de muzica simfonica un program deosebit cu trei lucrari ale compozitorilor L. v. Beethoven (Fidelio – uvertura și Simfonia a IV-a in Si bemol major op. 60) și E. Elgar (Concert pentru violoncel și orchestra op. 85). Prima…

- FELICITARI… Noi premii pentru Alexandrina Dariescu, micuta artista a Vasluiului, care reprezinta judetul cu maiestrie la cele mai importante festivaluri din tara. Sambata, la Festivalul „Gala Star Melody”, desfasurat la Colegiul „Dinu Lipatti” din Bucuresti, aceasta a castigat doua trofee: unul la sectiunea…

- Artista de muzica populara, Silvana Riciu, la un pas de divorț. Vedeta a recunoscut ca sta cu soțul ei doar de dragul copiilor și ca de ceva timp, fiecare are viața lui, pe plan personal. Silvana Riciu nu mai poarta nici verigheta și marturisește sincer ca anul 2018 ar putea sa o aștepte cu un divorț.…

- Suntem pe val in acest debut de 2018!A Pe langa pronosticurile single excelente oferite zi de zi, ne-am recuperat o buna parte din banii cheltuiti in perioada sarbatorilor, investind si pe biletul zilei.A

- N-are noroc in dragoste si pace! Perseverenta, una dintre calitatile lui Marcel Toader (55 de ani), i-a adus numai esecuri, scrie click.ro. Omul de afaceri a cautat mereu dragostea si s-a casatorit de sase ori, dar fiecare mariaj a insemnat un esec. Mai mult, el a ajuns sa se judece cu ultimele doua…

- Înaltul prelat le-a explicat credinciosilor însemnatatea acestei zile, amintind ca prin Botezul în apa Iordanului, Domnul a restaurat întreaga Creatie. "La Iordan, Domnul Iisus Hristos a restaurat întreaga creatie. Din pacate, noi, oamenii, pângarim…

- • Testul numarul unu: cantarul! Sarbatorile ne-au adus pe langa daruri, kilograme in plus si stare de oboseala. Nu intram in panica atat de usor! Vom reveni la programul echilibrat de munca, relaxare, sport, odihna si mai ales vom fi atente sa introducem in alimentatie sucurile naturale de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 referitoare la organizarea si functionarea Avocatului Poporului, instituție condusa de Victor Ciorbea, potrivit Administrației Prezidențiale.

- Sergiu Curca,de 22 de ani, interpret de muzica populara, s-a sinucis, luni, fiind gasit spanzurat in locuinta sa din orasul Lipova, judetul Arad, potrivit Mediafax. “Tanarul s-a sinucis, nu exista alte suspiciuni. Politistii fac cercetari la fata locului”, se arata ...

- Postul de știri Romania TV pregatește un program de Revelion in care vor fi prezenți oameni politici, artiști de muzica ușoara și artiști de muzica populara. Intr-un editorial publicat pe Digi24.ro, Radu Paraschivescu critica dur modul in care cei de la Romania TV vor trata programul de Revelion.Citește…

- Iți mai aduci aminte de fata aceea cu parul carlionțat și privirea diafana, care canta, la chitara, muzica country? Așa s-a lansat Taylor Swift in 2006, cand avea 17 ani. ”The new Taylor” nu se mai pupa deloc cu imaginea de acum 11 ani. Artista și-a schimbat complet stilul, iar in ultimii 3 ani este…

- Ilinca provine dintr-o familie de muzicieni si studiaza muzica de la 7 ani. A participat la festivaluri prin tara si treptat au aparut si rezultatele. La 14 ani a concurat la X factor, ca membra a unei trupe de patru fete, ajungând pâna în galele live. La 16 ani trece prin experienta…

- Doar o simpla STIRE FALSA despre un atentat la Washington sau Moscova va fi suficienta pentru a declansa un razboi nuclear. Va fi ori o cadere electronica ori un fake news. Acest scenariu apocailptic ii aparține analistului militar american Daniel Ellsberg.

- VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. Ana Munteanu a câștigat Vocea României și premiul de 100.000 de euro. VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. are 16 ani și a spus ce va face cu banii. ”Îmi voi cumpara…

- Pentru prima data in istoria „Vocii Romaniei” de peste Prut, un cetațean al Republicii Moldova ajunge invingator in acest prestigios concurs. Este vorba de Ana Munteanu, care, pe langa faptul ca este tanara, inteligenta și frumoasa și talentata, are o voce puternica imbinata cu o sensibilitate interpretativa…

- Voq.ro Robert Toma – Voi Fi Acolo In prag de Craciun, Robert Toma lanseaza piesa „Voi fi acolo”, cu un mesaj foarte frumos pentru toți care vor sa iși marturiseasca sentimentele prin muzica.„Este o melodie foarte sincera, simpla, care iți ține de cald atunci cand afara este frig”, spune Robert, care…

- VOCEA ROMÂNIEI 2017. Ana Munteanu, din Echipa Smiley, este marea câștigatoare a celui de-al 7-lea sezon al Vocii României. Ea a facut fururori, vineri seara, și a plecat acasa cu 100.000 de euro.

- Finala Sezonului 7 Vocea Romaniei a fost una plina de emotii, iar finalistele au pus in scena momente solo demne de adevarate staruri, dar si duete alaturi de antrenori si invitati speciali, care au facut deliciul publicului.

- Ana Munteanu este castigatoarea editiei a 7-a a show-ului muzical ”Romanii au talent”. Eleva lui Smiley a dezvaluit care va fi traiectoria ei in muzica, ce va face cu banii castigati, 100.000 de euro, dar si ce artist ii este model.

- Vocea Romaniei, finala 2017! Ana Munteanu, Andrada Crețu, Meriam Jane Ndubuisi și Zsuszana Cerveni s-au luptat, vineri seara, pentru marele premiu.Caștigatoare a fost Ana Munteanu! Ea a pus mana și pe marele premiu, de 100.000 de euro! Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație…

- CASTIGATOR VOCEA ROMANIEI 2017. Ana Munteanu este originara din Chisinau. A facut canto 5 ani de zile la Scoala Populara de Arte din Chisinau, iar acum este eleva la Liceul de muzica Ciprian Porumbescu din Chisinau. Acolo studiaza la xilofon, tobe si pian. Mosteneste talentul de la parintii…

- Andrada Cretu (17 ani), finalista lui Adrian Despot de la „Vocea Romaniei“, a acordat un scurt interviu pentru „Adevarul“ in care a vorbit despre relatia pe care o are cu antrenorul sau si despre doua dintre cele mai emotionante interpretari avute pe scena show-ului de la Pro TV.