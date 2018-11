Iubire nesfarsita (Opus 73) si Le Sacre du Printemps, sambata, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70 de șefi de stat și de guverne și diplomați au participat duminica la ceremoniile organizate in Franța pentru aniversarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Cele 16 milioane de victime ale Marelui Razboi au fost comemorate la Paris la Arcul de Triumf, unde liderii participanți au…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 1 noiembrie 2018, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Aida", de Giuseppe Verdi. Regia poarta semnatura lui Plamen Kartalov, scenografia a fost realizata de catre Viorica Petrovici, iar coregrafia de catre Francisc Valkay. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 18 octombrie 2018, incepand cu ora 18:30, spectacolul "Nabucco", de Giuseppe Verdi, in regia lui Hero Lupescu, scenografia George Dorosenco, coregrafia Doina Andronache, asistent de regie Cristina Costescu, maestru de cor Daniel Jinga. La pupitrul dirijoral se…

- Potrivit organizatorilor, citati de Mediafax, biletele pentru concertul trupei Metallica au fost vandute intr-un timp record, in 24 de ore de la punerea in vanzare generala, pe 28 septembrie. Biletele au avut preturi cuprinse intre 235 de lei si 395 de lei si au fost disponibile si pachete VIP, care…

- In primele ore de la punerea in vanzare a biletelor la concertul lui Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala din Capitala, s-au vandut 25.000 de bilete, potrivit unui anunț al organizatorilor.In prima ora dupa lansare, s-au vandut 17.000 de bilete. Asta in condițiile in care managementul…

- Biletele la concertul pe care celebrul cantaret britanic Ed Sheeran il va sustine la Bucuresti anul viitor, vor fi puse in vanzare joi, la ora 12.00, si au preturi cuprinse intre 199 si 399 de...

- Biletele se pun in vanzare joi, 27 septembrie, la 12:00 ora Romaniei heeran a anuntat astazi ca a inclus Romania in seria de spectacole pe care le va sustine anul viitor. Biletele se pun in vanzare joi, 27 septembrie, la 12.00 - ora Romaniei.

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…