Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu pare ca și-a gasit fericirea alaturi de Alex Bodi. Chiar daca relația lor nu a fost intotdeauna pe roze, cei doi nu pot sta departe unul de celalalt. Zilele trecute, Bianca Dragușanu și-a facut apariția la Viva Party 2019 la brațul actualului ei iubit, Alex Bodi. Vedeta a facut declarații…

- Majoritatea vestitorilor primaverii – barza alba, barza neagra, graurii, unele pasari cantatoare - s-au intors deja in mai toate regiunile tarii, iar procesul de cuibarire este in toi. Spre bucuria noastra, in Romania, in ultimii ani au aparut din ce in ce multe cuiburi monitorizare web, care pot fi…

- Multi parinti isi transfera frustrarile asupra propriilor copii, fara sa stie ca, in acest mod, ii vor afecta mental si emotional pe termen lung. La maturitate, multi dintre acesti copii fac acelasi lucru cu propriii copii, perpetuand inconstient relatia abuziva intre parinte si copil.

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Insulelor Feroe, astazi, de la ora 21.45, la Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a doua a Grupei F, din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Partida va fi transmisa in direct pe Pro TV. Sambata, in jocul de debut al preliminariilor,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Suediei, in deplasare, sambata, 23 martie, de la ora 19, in prima partida din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Meciul va fi transmis in direct pe Pro TV. Trei zile mai tarziu, marti, 26 martie, la Cluj, Romania va infrunta…