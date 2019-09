Stiri pe aceeasi tema

- Daca iubești un barbat nascut sub semnul zodical al Capricornului cu siguranța acest articol iți va fi de folos deoarece, citind in continuare, poți afla care care sunt calitațile și defectele acestui nativ.

- S-a intamplat sa te indragostești nebunește de un barbat din zodia Pești? Vrei sa afli daca este iubitul perfect sau viitorul soț ideal? Mai jos am alcatuit o lista a calitaților și defectelor lui, pentru a-ți imbunatații viziunea asupra acestei zodii.

- Un barbat aflat la Timișoara este dat disparut de cateva zile. In varsta de 46 de ani, Constantin Bosincianu a plecat in data de 21 iunie de la un hotel aflat pe strada Lirei din Timișoara și nu a mai revenit pana in prezent. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați și se afla…

- El a fost preluat de o ambulanta SAJ si dus la urgente, unde a fost resuscitat si si-a revenit din stop cardiorespirator. De asemenea, furtuna de aseara, cand judetul a fost sub avertizare de cod portocaliu, a rupt cinci copaci in municipiul Iasi. De inlaturarea a trei dintre ei s-a ocupat ISUJ, iar…

- Un eveniment neașteptat a perturbat o nunta desfașurata miercuri in orașul nigerian Kano. Mai mulți tineri care participau la o nunta au fost raniți de un barbat neidentificat, care a deschis focul din senin. Victimele au suferit rani mai grave sau mai ușoare, dar nimeni nu și-a pierdut viața, a anunțat…

- Ieri, 19 iunie 2019, politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat pe un tanar, in varsta de 29 de ani, din Aiud, care detinea, fara autorizatie, un detector de metale. Acesta a fost sanctionat contraventional, in conformitate cu prevederile Ordonanței…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 16 iunie a.c., a plecat de la domiciliul din sectorul 3 si nu a revenit pana in prezent.Potrivit Politiei Capitalei, persoana disparuta se numeste GHEORGHE MARIAN, este in varsta de 75 de ani si are urmatoarele semnalmente:…

- Un barbat din Marea Britanie a gasit o metoda foarte originala de a comite un jar. Inarmat cu o banana, omul s-a dus glonț la o banca, unde chiar a reușit sa convinga angajații sa ii dea nu mai puțin de 1.100 de lire sterline.