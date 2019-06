Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea a anuntat marti ca, in urma perioadei de restrictie a traficului de duminica si luni pe teritoriul Ungariei, a crescut numarul de automarfare care se prezinta in punctele de trecere a frontierei pe sensul de iesire din tara, la granita cu Ungaria. Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a dispus toate masurile aflate in competenta pentru fluidizarea traficului la automarfare in scopul reducerii timpilor de asteptare si asigurarea unui control eficient si operativ. A fost marit numarul arterelor de control la automarfare,…