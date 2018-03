ITP obligatoriu pentru masinile date la casat prin Rabla. Ce modificari vrea sa faca Ministerul Mediului

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 27 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor masuri in domeniul cercetarii-dezvoltarii și inovarii in vederea asigurarii protecției…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- "Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Cu acest act normativ, practic, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare,…

- Proiectul de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare a fost pus recent in dezbatere de catre MEN și prevede majorarea limitei venitului pentru fiecare membru…

- Instituția condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonanțe de urgența la CCR. Atat opoziția, cat și sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contribuțiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare.…

- "CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind…

- Klaus Iohannis a trimis, vineri, Parlamentului spre reaximinare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.

- Initiativa legislativa care mentioneaza ca radarele pot fi instalate doar pe masinile care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere a primit raport favorabil, marti, in comisia juridica a Senatului. „Atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind…

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- Proiectul de ordonanța de urgența al Ministerului Mediului, aflat în dezbatere publica, prevede ca, pe lânga prețul produsului, clientul sa plateasca în plus 2 lei pentru ambalaj. Acești bani reprezinta „garanția de reciclare” și vor fi recuperați doar atunci…

- "Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor a fost introdus instrumentul economic 'Plateste pentru cat arunci' in vederea stimularii colectarii separate a deseurilor de la populatie, fara insa a crea cadrul complet,…

- "Plateste cat arunci" si "Raspunderea extinsa a producatorului" sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- In ideea ca vom duce la reciclare ambalajele produselor pe care le cumparam, va trebui sa achitam, pe langa prețul produsului, și o garanție pe ambalaj in valoare de 2 lei, bani pe care ii vom primi inapoi cand reciclam ambalajul. Chestiunea e prevazuta in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Regulile din anul 2018 pentru programul Rabla sunt incluse in Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto național 2017-2019. Concret, acestea au fost stabilite in 2017 pentru o perioada de trei ani, astfel…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza luni ca a elaborat proiectul de act normativ pentru modificarea normelor de aplicare a legii privind finantarea activitatii partidelor politice. "AEP a elaborat proiectul de hotarare a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare…

- Noile prevederi ale legii privind apararea împotriva incendiilor au intrat în vigoare, iar spațiile publice din categoria comerț, cultura și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu sunt obligate sa anunțe acest lucru. În locuri vizibile, trebuie afișat un panou cu…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- De la 1 ianuarie 2018, valoarea sprijinului financiar pentru persoanele cu dizabilitati a crescut cu circa 25%, urmand ca o a doua crestere sa se inregistreze in luna iulie a acestui an, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 16 ianuarie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 'Gheorghe Ionescu-sisesti' - Institutului…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma intr-un comunicat remis presei ca noile masuri privind debirocratizarea actului medical agreate impreuna cu reprezentantii CNAS vor fi introduse intr-un proiect de ordonanta care va fi supus aprobarii Guvernului in cursul acestei luni, informeaza AGERPRES .…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare a celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara CIP. Potrivit unui comunicat de presa…

- Veste buna pentru romanii care au achitat taxa auto in ultimii 10 ani. Restituirea banilor este acum o certitudine, dupa ce, in ultima zi lucratoare a anului trecut, Ministerul Mediului si Ministerul de Finante au publicat, in Monitorul Oficial, normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta…

- Klaus Iohannis sesizeaza CCR pentru o OUG din domeniul Educației Presedintele Klaus Iohannis, a trimis CCR, joi, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, incepand cu anul 2018 vor interveni urmatoarele modificari: posibilitatea achitarii…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- PPrintre subictele zilei se numara: Cu privire la completarea Programului pentru integrarea problemelor îmbatrânirii în politici; Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de…

- Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 a fost adoptata miercuri, 13 decembrie, de Camera Deputaților. Deputatul dejean Cornel Itu a votat „pentru” adoptarea acestei legi. Legea…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, inregistrandu-se 170 voturi ”pentru” si 81 ”impotriva”, informeaza AGERPRES . Raportul Comisiei de buget mentioneaza ca proiectul a fost elaborat…

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…

- Micii evazionisti ar putea scapa din vizorul procurorilor. Nu vor mai ajunge sa fie trimiși in judecata și condamnați, pentru ca procurorii vor avea posibilitatea sa renunțe la urmarirea penala impotriva acestora, daca vor considera necesar. Proiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea…

- Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii a intrat in vigoare pe 27 octombrie 2016. In esența, prevederile ofera cetațenilor posibilitatea legala de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani…

- ITM Argeș informeaza ca in perioada 04 decembrie 2017 -21 ianuarie 2018 se desfașoara Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut. Este vorba despre transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat și aplicarea prevederilor derogatorii de…

- Senatul a adoptat tacit, luni, 23 de proiecte de legi, al caror termen de dezbatere si vot a expirat pe 27 noiembrie, printre care aprobarea obiectivului de investitii ”Autostrada Unirii” Iasi-Tg. Mures si sustinerea reintregirii familiei de romani cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Potrivit…